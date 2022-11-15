Месть за выступление Зеленского на G20: Ермак отреагировал на ракетные удары по Украине

По словам главы ОП, Кремль не стремится к миру, а хочет послушания. В таком случае ВСУ продолжат продвижения к украинским границам 1991 года.

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак опубликовал в Twitter пост, где дал оценку очередному ракетному удару российской армии по территории Украины. По словам политика, Россия таким образом отвечает на мощное выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите "Большой двадцатки".

"Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом", — пишет Ермак.

Он утверждает, что очередной удар является не свидетельством того, что Кремль стремится к миру, а желанием послушания. Но в итоге Россию ждет поражение, считает Ермак

"Кто серьезно думает, что Кремль всерьез хочет мира? Кремль хочет послушания. Но в конце концов террористы всегда проигрывают", — отметил глава ОП.

Также политик подчеркнул, что Украина предложила на саммите единственную реальную формулу мира, несмотря на то, что некоторые правительства на это болезненно реагируют. Поэтому Вооруженные силы Украины несомненно продолжат продвижение и другого варианта не будет.

"Иначе не будет. Мир будет только украинским. Поэтому мы двигаемся вперед, к границам 1991 года", — заявил Ермак.

Напомним 15 ноября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. По информации мэра столицы Виталий Кличко, ракеты попали по двум жилым домам Печерского района. Медики и спасатели уже работают на месте происшествия.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о том, что Украина и США согласовали общее видение победы в войне против России. В числе основных пунктов названы: полная деоккупация всех территорий Украины, выплата репараций и международные гарантии о ненападении РФ.