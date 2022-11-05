"Нет разногласий": Украина согласовала с США условия победы в войне против России, — Ермак

По словам главы Офиса президента, главным партнером Украины являются Соединенные Штаты Америки, которые полностью разделяют точку зрения Киева.

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Украина согласовала видение победы над Россией с Соединенными Штатами. Есть конкретные условия, при котором РФ будет нанесено поражение. Их назвал глава Офиса президента Андрей Ермак, о чем пишет Европейская правда.

По словам Ермака, Киев дал знать партнерам о том, что будет считать своей победой в войне против России. Главные условия следующие:

Полная деоккупация всех территорий Украины, в том числе Донбасс и полуостров Крым

Выплата репараций Россией

Международные гарантии, которые не позволят РФ снова совершить нападение

Ермак заявил, что понимание того, что такое победа в войне, сформулировано четко. Видение уже согласовали с международными партнерами, в частности, с США. Так, на встрече присутствовал советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

По словам главы ОП, понимание Киевом победы совпадает с пониманием партнеров.

"У нас нет никаких разногласий. Наши главные партнеры, США, наши партнеры — Британия, Германия, Франция — говорят о том, что будут поддерживать нас до победы", — заявил Ермак.

Ранее Фокус писал, что советник Байдена по нацбезопасности неожиданно приехал в Киев. По версии СМИ, Джейк Салливан приехал из-за усиления роли Ирана в войне Украины с Россией.

Еще напомним, что спутниковые снимки полигонов Беларуси показали наращивание войск РФ. По словам военного обозревателя Михаила Жирохова, наращивание российского контингента и формирование подразделений в Беларуси может продолжаться зимой.

Также сообщалось, что из-за иранских дронов Израиль начинает помогать обороне Украины. Применение ВС РФ иранских дронов-камикадзе заставило Израиль провести переоценку рисков и сдерживающих факторов. Руководство страны опасается, что Иран оттачивает свои тактики в Украине для атак на израильские города.