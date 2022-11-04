Из-за иранских дронов Израиль начинает помогать обороне Украины, — Bloomberg

Применение ВС РФ иранских дронов-камикадзе заставило Израиль провести переоценку рисков и сдерживающих факторов. Руководство страны опасается, что Иран оттачивает свои тактики в Украине для атак на израильские города.

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Израиль поначалу отказывал Украине в военной поддержке, но, судя по всему, спустя несколько месяцев первоначальная позиция израильского руководства может измениться. Все из-за сотрудничества ВС РФ с Ираном, в чем Израиль усматривает угрозу для своей собственной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

Поворотный момент наступил в конце прошлого месяца, когда министр обороны Израиля Бени Ганц откликнулся на просьбу своего украинского коллеги Алексея Резникова во время телефонного звонка. Израиль согласился помочь Украине в разработке системы раннего предупреждения, подобной той, которая предупреждает израильтян о ракетах, летящих из Сектора Газа.

Ганц также согласился оценить потребности Украины в средствах ПВО, хотя Израиль не намерен поставлять Украине системы для уничтожения дронов и ракет.

Иран рассматривает Украину как испытательный полигон

"Это те вооружения, которым мы должны быть готовы противостоять. Мы единственная страна в мире, которая знает, как это делать. Украина может быть испытательным полигоном для наших контрмер", — заявил Йосси Купервассер, бывший сотрудник военной разведки Израиля.

По словам Купервассера, даже с возвращением к власти Биньямина Нетаньяху, у нового правительства Израиля будут те же приоритеты в сфере безопасности.

Израиль начал делиться своими разведданными с представителями Украины, что президент Зеленский охарактеризовал как положительную тенденцию.

Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что на позицию Израиля во многом повлияло сотрудничество Ирана с РФ. Он сказал, что Украина надеялась на поддержку Израиль как демократической страны, в конечном итоге страны объединил общий враг — Иран.

По словам советника главы Минобороны Украины Юрия Сака, системы для противодействия иранским дронам-камикадзе Украине нужны как можно быстрее, а резников во время беседы с Ганцом просил о средствах ПВО.

Израильское руководство отказывается от более активного участия в войне в Украине из-за опасений возможных последствий со стороны Москвы на Ближнем Востоке и для российских евреев.

Согласно оценкам, на территории РФ живет примерно миллион евреев, о безопасности которых беспокоятся израильские власти.

Как бы то ни было, удары с помощью иранских дронов по украинской инфраструктуре и потенциальные поставки иранских баллистических ракет РФ влияют на израильскую позицию. В Израиле допускают, что Иран сейчас в Украине оттачивает свою тактику, и что следующими целями могут стать израильские города.

Израиль поставлял Украине только гуманитарную помощь и защитную экипировку — шлемы и бронежилеты. Но для передачи израильских систем раннего предупреждения, радарных технологий и программного обеспечения понадобилось бы разрешение на экспорт, а это сложный процесс, требующий участия нескольких ведомств, в т.ч. и Министерства обороны.

Как передать оружие Украине, не провоцируя россиян

Кремль предупредил Израиль, что в ответ на поставки вооружений и прочую военную помощь Украине, такую как ракеты или системы-перехватчики, напрямую или через третьи страны, последуют ответные меры.

По словам Марка Дубовца, гендиректора Фонда защиты демократий, который выступает за более активные меры противодействия Ирану, весь вопрос заключается в том, как сделать это, не провоцируя россиян.

Израиль мог бы поставлять системы для защиты от ракет и дронов в другие страны, которые поставляют вооружения Украине. В свою очередь, эти третьи страны могли бы передавать Киеву свое собственное оружие.

Ранее Фокус разбирался в том, как латвийские дроны защитят границу Украины от ВС РФ. Речь идет от разведывательных дронах DJI Mavic 2 Enterprise.

Напомним, что США впервые поставят танки в Украину. Согласно заявлениям пресс-службы Пентагона, на войне в Украине это будут самые современные из подобных систем. США оплатят модернизацию 45 танков T-72, столько же поставят и Нидерланды.