Через іранські дрони Ізраїль починає допомагати обороні України, — Bloomberg

Застосування ЗС РФ іранських дронів-камікадзе змусило Ізраїль провести переоцінку стримувальних ризиків та факторів. Керівництво країни побоюється, що Іран відточує свої тактики в Україні для атак ізраїльських міст.

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Ізраїль спочатку відмовляв Україні у військовій підтримці, але, зважаючи на все, через кілька місяців початкова позиція ізраїльського керівництва може змінитися. Все через співпрацю ЗС РФ з Іраном, у чому Ізраїль вбачає загрозу для своєї безпеки. Про це повідомляє Bloomberg.

Поворотний момент настав наприкінці минулого місяця, коли міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц відгукнувся на прохання українського колеги Олексія Резнікова під час телефонного дзвінка. Ізраїль погодився допомогти Україні у розробці системи раннього попередження, подібної до тієї, яка попереджає ізраїльтян про ракети, що летять із Сектору Газа.

Ганц також погодився оцінити потреби України у засобах ППО, хоча Ізраїль не має наміру постачати Україні системи для знищення дронів та ракет.

Іран розглядає Україну як випробувальний полігон

"Це ті озброєння, з яким ми маємо бути готові протистояти. Ми єдина країна у світі, яка знає, як це робити. Україна може бути випробувальним полігоном для наших контрзаходів", — заявив Йоссі Купервассер, колишній співробітник військової розвідки Ізраїлю.

За словами Купервассера, навіть із поверненням до влади Біньяміна Нетаньягу, новий уряд Ізраїлю матиме ті ж пріоритети у сфері безпеки.

Ізраїль почав ділитися своїми розвідданими з представниками України, що президент Зеленський охарактеризував як позитивну тенденцію.

Український посол в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що на позицію Ізраїлю багато в чому вплинула співпраця Ірану з РФ. Він сказав, що Україна сподівалася на підтримку Ізраїлю як демократичної країни, зрештою, країни об'єднав спільний ворог — Іран.

За словами радника глави Міноборони України Юрія Сака, системи для протидії іранським дронам-камікадзе Україні потрібні якнайшвидше, а різьбярів під час бесіди з Ганцем просив про засоби ППО.

Ізраїльське керівництво відмовляється від активнішої участі у війні в Україні через побоювання можливих наслідків з боку Москви на Близькому Сході та для російських євреїв.

За оцінками, на території РФ живе приблизно мільйон євреїв, про безпеку яких турбуються ізраїльська влада.

Хай там як, удари за допомогою іранських дронів по українській інфраструктурі та потенційні постачання іранських балістичних ракет РФ впливають на ізраїльську позицію. В Ізраїлі припускають, що Іран зараз в Україні відточує свою тактику, і наступними цілями можуть стати ізраїльські міста.

Ізраїль постачав Україні лише гуманітарну допомогу та захисне екіпірування — шоломи та бронежилети. Але для передачі ізраїльських систем раннього попередження, радарних технологій та програмного забезпечення знадобився дозвіл на експорт, а це складний процес, що вимагає участі кількох відомств, зокрема й Міністерства оборони.

Як передати зброю Україні, не провокуючи росіян

Кремль попередив Ізраїль, що у відповідь на постачання озброєнь та іншу військову допомогу Україні, таку як ракети або системи-перехоплювачі, безпосередньо або через треті країни, підуть у відповідь заходи.

За словами Марка Дубовця, гендиректора Фонду захисту демократій, який виступає за активніші заходи протидії Ірану, все питання полягає в тому, як зробити це, не провокуючи росіян.

Ізраїль міг би постачати системи для захисту від ракет та дронів до інших країн, які постачають озброєння Україні. Зі свого боку ці треті країни могли б передавати Києву свою власну зброю.

Раніше Фокус розбирався у тому, як латвійські дрони захистять кордон України від ЗС РФ. Йдеться від розвідувальних дронів DJI Mavic 2 Enterprise.

Нагадаємо, що США вперше поставлять танки в Україну. Згідно з заявами прес-служби Пентагону, на війні в Україні це будуть найсучасніші з таких систем. США сплатять за модернізацію 45 танків T-72, стільки ж поставлять і Нідерланди.