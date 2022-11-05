"Немає розбіжностей": Україна погодила зі США умови перемоги у війні проти Росії, — Єрмак

За словами глави Офісу президента, головним партнером України є Сполучені Штати Америки, які повністю поділяють думку Києва.

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Україна погодила бачення перемоги над Росією зі Сполученими Штатами. Є конкретні умови, за яких РФ буде завдано поразки. Їх назвав голова офісу президента Андрій Єрмак, про що пише Європейська правда.

За словами Єрмака, Київ дав знати партнерам про те, що вважатиме своєю перемогою у війні проти Росії. Головні умови такі:

Повна деокупація всіх територій України, у тому числі Донбас та півострів Крим

Виплата репарацій Росією

Міжнародні гарантії, які не дозволять РФ знову вчинити напад

Єрмак заявив, що розуміння того, що таке перемога у війні, сформульоване чітко. Бачення вже узгодили з міжнародними партнерами, зокрема зі США. Так, на зустрічі був присутній радник Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван.

За словами голови ВП, розуміння Києвом перемоги збігається із розумінням партнерів.

"У нас немає жодних розбіжностей. Наші головні партнери, США, наші партнери — Британія, Німеччина, Франція — говорять про те, що підтримуватимуть нас до перемоги", — заявив Єрмак.

Раніше Фокус писав, що радник Байдена з нацбезпеки несподівано приїхав до Києва. За версією ЗМІ, Джейк Салліван приїхав через посилення ролі Ірану у війні України з Росією.

Ще нагадаємо, що супутникові знімки полігонів Білорусі показали нарощування військ РФ. За словами військового оглядача Михайла Жирохова, нарощування російського контингенту та формування підрозділів у Білорусі може продовжуватися взимку.

Також повідомлялося, що через іранські дрони Ізраїль починає допомагати обороні України. Застосування ЗС РФ іранських дронів-камікадзе змусило Ізраїль провести переоцінку ризиків та факторів, що стримують. Керівництво країни побоюється, що Іран відточує свої тактики в Україні для атак ізраїльських міст.