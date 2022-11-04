Нападение из Беларуси: спутниковые снимки полигонов показали наращивание войск РФ (фото)

По словам военного обозревателя Михаила Жирохова, наращивание российского контингента и формирование подразделений в Беларуси может продолжаться зимой. К весне же ВС РФ могут вновь напасть на Украину.

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В середине прошлого месяца на основные полигоны Беларуси стали прибывать эшелоны с российскими военнослужащими. Начали возводиться новые инфраструктурные объекты. Некоторые были аналогичны тем, которые появились в Беларуси перед началом вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает Белорусская служба Радио "Свобода".

Журналисты изучали спутниковые снимки Planet Labs.

Информация о наращивании российского военного контингента в Беларуси стала поступать с середины октября. По словам белорусского политика Александра Лукашенко, совместная региональная группировка войск России и Беларуси появилась якобы из-за обострения на западных границах "союзного государства".

15 октября Минобороны РБ сообщило, что на территорию страны прибыли первые эшелоны ВС РФ.

Лукашенко заявил, что в стране находится до 9 тысяч российских военных, однако, по данным украинской разведки, численность россиян — в пределах 20 тысяч.

230-й общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" под Барановичами (Брестская область)

На снимках, сделанных 31 октября 2022 года, видно большое количество палаток и техники. Появляться они начали уже после 16 октября.

[ + – ] Полигон "Обуз-Лесновский" под Барановичами 31 октября 2022 г.

Журналисты сообщали о прибытии техники на станции в Барановичах и "Полонка", что недалеко от полигона "Обуз-Лесновский".

[ + – ] Полевой городок и военная техника на полигоне "Обуз-Лесновский" 31 октября 2022 г.

На этом снимке видны два палаточных городка общей площадью больше двух футбольных полей. Рядом находится еще один городок, но меньшей площадью. Численность палаток — не менее 150 и до 200 единиц военной техники, по преимуществу грузовиков.

Похожая картина наблюдалась здесь и перед началом полномасштабного вторжения российских войск.

[ + – ] Полевой лагерь и военная техника на полигоне перед началом войны в Украине 15 февраля 2022 г.

На этом снимке видно, что прежде палаток было меньше.

Сооружение, расположенное к северу от лагеря, похоже на полевой госпиталь, площадью примерно равной футбольному поле.

Здесь не менее 40 палаток.

[ + – ] Полевой госпиталь и палатки на территории учебного центра на полигоне "Обуз-Лесновский" 31 октября 2022 г.

Военный полигон "Репища" под Осиповичами (Могилевская область)

На спутниковом снимке, сделанном 31 октября, виден лагерь размером 50 на 160 метров и по меньшей мере 35 военных палаток. Рядом находится стоянка для военной техники — это грузовики и несколько машин, напоминающих гаубицы.

[ + – ] Полевой лагерь и боевая техника на полигоне "Репища" 31 октября 2022 г.

К северу от полигона расположена ж/д станция "Верейцы". У дороги, которая ведет к полигону, стоит груда военной техники.

[ + – ] Ж/д станция "Верейцы" возле полигона Репища под Осиповичами 31 октября 2022 г.

Если сравнить с более ранними снимками, можно сделать вывод о том, что лагерь активно разрастается. Техника начала прибывать после 17 октября.

Военный полигон "Ласвида" под Витебском

Согласно спутниковым снимкам, палатки на этом полигоне начали появляться после 11 октября. Снимок за 14 октября показывает, что палатки уже есть, и что начала прибывать первая техника.

[ + – ] Полевой лагерь и техники на полигоне "Ласвида" под Витебском, 31 октября 2022 г.

Военный аэродром "Мачулищи" под Минском

Название этого аэродрома попало в заголовки новостей из-за того, что здесь находятся три истребителя МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Эти самолеты постоянно курсируют вдоль границы с Украиной.

[ + – ] Рядом с самолетами могут находиться ракеты "Кинжал". Снимок сделан 30 октября 2022 г.

На снимке за 30 октября отчетливо видны три истребителя. Рядом находится объект длиной 7-8 метров, похожий на ракету "Кинжал". Данные западных аналитиков говорят о том, что на аэродроме есть контейнеры для хранения этих ракет.

О чем говорят спутниковые снимки?

По словам военного обозревателя Михаила Жирохова, группировка, о которой упомянул Лукашенко, уже формируется, притом достаточно быстро.

По его оценкам, белорусские полигоны могут использоваться для подготовки мобилизованных. Формирование новых частей может продолжаться всю зиму, а уже весной следующего года РФ может вновь попытаться атаковать Украину.

Военный исследователь говорит, что для нападения россиянам понадобится примерно 70 тысяч военнослужащих, с танками, техникой и боеприпасами. Сейчас идет только начало процесса, российский контингент в Беларуси будет только расти.

Напомним, что, по мнению лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, белорусские военные будут сдаваться в плен и бежать в случае наступления армии РБ.

Ранее Фокус сообщал, что Беларусь вместе с РФ создадут общую группировку спутников. Руководитель Беларуси рассказал о спутнике, который позволяет на высоте 600 км рассмотреть объекты в 35 см.