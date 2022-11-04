Напад із Білорусі: супутникові знімки полігонів показали нарощування військ РФ (фото)

За словами військового оглядача Михайла Жирохова, нарощування російського контингенту та формування підрозділів у Білорусі може продовжуватися взимку. Навесні ж ЗС РФ можуть знову напасти на Україну.

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У середині минулого місяця на основні полігони Білорусі почали прибувати ешелони з російськими військовослужбовцями. Почали зводитися нові інфраструктурні об'єкти. Деякі були аналогічні до тих, які з'явилися в Білорусі перед початком вторгнення російських військ в Україну 24 лютого 2022 року. Про це повідомляє Білоруська служба Радіо "Свобода".

Журналісти вивчали супутникові фотографії Planet Labs.

Інформація про нарощування російського військового контингенту в Білорусі почала надходити з середини жовтня. За словами білоруського політика Олександра Лукашенка, спільне регіональне угруповання військ Росії та Білорусі з'явилося нібито через загострення на західних кордонах "союзної держави".

15 жовтня Міноборони РБ повідомило, що на територію країни прибули перші ешелони ЗС РФ.

Лукашенко заявив, що у країні перебуває до 9 тисяч російських військових, проте, за даними української розвідки, чисельність росіян — близько 20 тисяч.

230-й загальновійськовий полігон "Обуз-Лісновський" під Барановичами (Брестська область)

На знімках, зроблених 31 жовтня 2022 року, видно велику кількість наметів та техніки. З'являтися вони почали вже після 16 жовтня.

[ + – ] Полігон "Обуз-Лісновський" під Барановичами 31 жовтня 2022

Журналісти повідомляли про прибуття техніки на станції в Барановичах та "Полонці", що недалеко від полігону "Обуз-Лісновський".

[ + – ] Польове містечко та військова техніка на полігоні "Обуз-Лісновський" 31 жовтня 2022

На цьому знімку видно два наметових містечка загальною площею більшою від двох футбольних полів. Поруч знаходиться ще одне містечко, але з меншою площею. Чисельність наметів — щонайменше 150 і до 200 одиниць військової техніки, переважно вантажівок.

Схожа картина спостерігалася тут і перед початком повномасштабного вторгнення російських військ.

[ + – ] Польовий табір та військова техніка на полігоні перед початком війни в Україні 15 лютого 2022

На цьому знімку видно, що колись наметів було менше.

Споруда, розташована на північ від табору, схожа на польовий госпіталь, площа якого приблизно дорівнює футбольному полю.

Тут щонайменше 40 наметів.

[ + – ] Польовий госпіталь та намети на території навчального центру на полігоні "Обуз-Лісновський" 31 жовтня 2022

Військовий полігон "Репища" під Осиповичами (Могилівська область)

На супутниковому знімку, зробленому 31 жовтня, видно табір розміром 50 на 160 метрів і щонайменше 35 військових наметів. Поруч знаходиться стоянка для військової техніки — це вантажівки та кілька машин, що нагадують гаубиці.

[ + – ] Польовий табір та бойова техніка на полігоні "Репища" 31 жовтня 2022

На північ від полігону розташована залізнична станція "Верейці". Біля дороги, що веде до полігону, стоїть купа військової техніки.

[ + – ] Залізнична станція "Верейці" біля полігону Репища під Осиповичами 31 жовтня 2022

Якщо порівняти з попередніми знімками, можна зробити висновок про те, що табір активно розростається. Техніка почала прибувати після 17 жовтня.

Військовий полігон "Ласвіда" під Вітебськом

За супутниковими знімками, намети на цьому полігоні почали з'являтися після 11 жовтня. Знімок за 14 жовтня показує, що намети вже є і що почала прибувати перша техніка.

[ + – ] Польовий табір та техніки на полігоні "Ласвіда" під Вітебськом, 31 жовтня 2022

Військовий аеродром "Мачуліщі" під Мінськом

Назва цього аеродрому потрапила до заголовків новин через те, що тут знаходяться три винищувачі МіГ-31К, які можуть нести гіперзвукові ракети "Кинджал". Ці літаки постійно курсують уздовж кордону з Україною.

[ + – ] Поруч із літаками можуть перебувати ракети "Кинджал". Знімок зроблений 30 жовтня 2022

На знімку за 30 жовтня чітко видно три винищувачі. Поруч знаходиться об'єкт завдовжки 7-8 метрів, схожий на ракету "Кинджал". Дані західних аналітиків свідчать, що на аеродромі є контейнери для зберігання цих ракет.

Про що свідчать супутникові знімки?

За словами військового оглядача Михайла Жирохова, угруповання, про яке згадав Лукашенко, вже формується, до того ж досить швидко.

За його оцінками, білоруські полігони можуть використовуватись для підготовки мобілізованих. Формування нових частин може тривати всю зиму, а вже навесні наступного року РФ може знову спробувати атакувати Україну.

Військовий дослідник каже, що для нападу росіянам знадобиться приблизно 70 тисяч військовослужбовців з танками, технікою та боєприпасами. Зараз йде лише початок процесу, російський контингент у Білорусі лише зростатиме.

Нагадаємо, що, на думку лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, білоруські військові здаватимуться в полон і втікатимуть у разі наступу армії РБ.

Раніше Фокус повідомляв, що Білорусь разом із РФ створять загальне угруповання супутників. Керівник Білорусі розповів про супутника, який дозволяє на висоті 600 км розглянути об'єкти 35 см.