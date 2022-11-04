Дізнався про потреби ЗСУ: радник Байдена з нацбезпеки несподівано приїхав до Києва (фото)

За версією ЗМІ, Джейк Салліван приїхав через посилення ролі Ірану у війні України з Росією. Радник оголосив про пакет допомоги, до якого увійдуть модернізовані танки Т-72, безпілотники та ракети класу "земля-повітря".

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Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван прибув 4 листопада до Києва та зустрівся з українським керівництвом. Про це повідомив Офіс президента України (ОП).

Голова ОП Андрій Єрмак провів із ним зустріч у форматі "тет-а-тет", вони обговорили всі актуальні питання співпраці України та США, а також продовження підтримки України у боротьбі проти російських загарбників, зазначили у президентському офісі.

Приїзд Саллівана, як сказав Єрмак, це найважливіший сигнал підтримки України від Сполучених Штатів, коли країна зазнає постійних ударів ракетами та дронами іранського виробництва.

У бесіді через відеозв'язок брали участь Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та представники вищого військового командування України. Вони ознайомили Саллівана з оперативною ситуацією на фронті та потребами української армії, зокрема щодо захисту повітряного простору.

[ + – ] Саллівану розповіли про наслідки ракетних ударів РФ

Джейку Саллівану розповіли про наслідки російських ракетних ударів Росії по об'єктах критичної інфраструктури України.

Учасники зустрічі торкнулися питання роботи "зернової угоди" та ініціативи президента України Володимира Зеленського щодо створення робочої групи для підготовки пропозицій щодо допомоги країнам, які страждають на гостру продовольчу кризу.

Салліван отримав орден князя Ярослава Мудрого

Президент України Володимир Зеленський вручив Саллівану орден князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня за зміцнення міждержавної співпраці, підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Агентство Bloomberg пише, що Салліван відвідав Київ, оскільки участь Ірану в російському вторгненні посилилася.

Салліван відвідав Україну вперше з початку війни з Росією. Радник Джо Байдена поділився подробицями нового пакета військової допомоги США, підтвердив надання економічної та гуманітарної допомоги.

"Ми не вагаємося, не слабшаємо і не відмовляємося від нашої підтримки. Ми йдемо вперед", — заявив Салліван журналістам.

За даними CNN, Салліван оголосив про додатковий пакет допомоги Україні у розмірі 400 мільйонів доларів, до нього входять модернізовані танки Т-72, безпілотники та модернізовані ракети класу "земля-повітря".

Reuters також повідомило про несподіваний візит Саллівана. За словами американського чиновника, США не змінять рівня підтримки України після проміжних виборів до Конгресу.

Нагадаємо, що до візиту до України Салліван обіцяв відповідь США на застосування Росією ядерної зброї в Україні.

Вкрай права конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін раніше обіцяла припинити підтримку України, якщо республіканці переможуть на проміжних виборах до Конгресу.

Байден, за даними ЗМІ, підвищував голос під час бесіди із Зеленським, коли йшлося про військову та гуманітарну підтримку України. Зеленський нібито не висловив подяку американцям.