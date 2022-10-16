США не стануть терпіти ядерний удар РФ по Україні в будь-якому вигляді, — Білий дім

Радник з нацбезпеки президента Салліван заявив, що застосування ядерної зброї по Україні у вигляді тактичного удару або в будь-якому іншому вигляді матиме відповідну реакцію США.

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Радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван, який виступав в ефірі телеканалу CNN, заявив, що для Америки немає різниці який Росія може завдати ядерний удар по Україні, адже будь-яка така дія матиме відповідь США.

За словами Саллівана, реакція на застосування будь-якої ядерної зброї Росією по Україні буде така сама.

В телеефірі ведуча запитала Саллівана про те, чи відрізнятиметься реакція США залежно від того, що Росія теоретично завдасть масштабного ядерного удару по Україні або застосує тактичну ядерну зброю для вибуху в Чорному морі або для знищення будь-якого об'єкта на території України.

Джейк Салліван відповів, що ядерний удар — це ядерний удар.

"Дуже небезпечно робити різницю між тим, якою вона буде — масштабною або набагато меншою. Це просто ядерний удар і США реагуватимуть однаково у всіх випадках", — сказав Салліван.

За словами Саллівана, США разом із країнами НАТО і навіть спільно з Китаєм та Індією вже дали чіткий сигнал Москві про те, що застосування ядерної зброї не може навіть розглядатися під час війни в Україні.

Як уже писав Фокус, генсек НАТО розповів, що чекає на РФ у разі застосування ядерної зброї проти України. За словами Столтенберга, подібні дії Кремля викличуть фізичну відповідь багатьох союзників України та потенційно самого Альянсу.

Також Фокус писав про те, що на думку військового аналітика Бена Годжеса, швидше за все, Путін не піде на завдання ядерного удару по Україні. Годжес вважає, що цьому завадить його оточення, яке сподівається на якесь життя після Путіна.

За словами представника ЄС Жозепа Борреля, як уже писав Фокус, російська армія буде повністю знищена, якщо Путін застосує ядерну зброю в Україні.