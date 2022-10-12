"Фізична відповідь": генсек НАТО розповів, що чекає на РФ у разі застосування ядерної зброї

Альянс вирішив не переносити через війну в Україні навчання з ядерного стримування "Стійкий полудень" і таким чином показати РФ, чим закінчиться для неї спроба вдарити ядерною зброєю по сусідній країні.

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Організація Північноатлантичного договору готується до фізичної відповіді на можливий ядерний удар Російської Федерації по Україні. Про це пише Reuters.

Видання цитує генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, який висловив свою позицію щодо ядерного шантажу Росії.

"Будь-яке застосування ядерної зброї РФ матиме безпрецедентні наслідки і, найімовірніше, викличе фізичну відповідь багатьох союзників і потенційно самого НАТО", – сказав генсек Альянсу.

Він також нагадав про те, що вже наступного тижня НАТО проведе заплановані навчання зі стримування "Стійкий полудень".

За словами Столтенберга, сили НАТО не скасовуватимуть заплановані навчання через повномасштабну російсько-українську війну, оскільки це може послужити невірним сигналом для РФ і посилити ескалацію в Україні.

Союзні сили, як і зазвичай, відпрацюють використання американських ядерних бомб, що базуються в Європі, з тренувальними польотами без бойової зброї.

Також генсек НАТО наголосив, що у відповідь на атаку газопроводів "Північний потік" Альянс вирішив посилити свою присутність у Балтійському та Північному морях. Наразі там уже перебувають понад 30 бойових кораблів, які захищають критично важливу інфраструктуру.

Раніше Фокус писав про те, що НАТО зосередиться на посиленні ППО України. Києву потрібні різні види ППО — малої та великої дальності, проти безпілотників, балістичних та крилатих ракет, наголошує генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Першим кроком стало доставлення німецької системи IRIS-T.

Також, президент України Володимир Зеленський нещодавно висловив думку, що НАТО має завдати по Росії превентивних ударів. Президент вважає, що Альянсу не потрібно чекати на використання росіянами ядерної зброї, а нейтралізувати загрозу.