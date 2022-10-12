Топпріоритет: НАТО зосередиться на посиленні ППО України

Києву потрібні різні види ППО — малої та великої дальності, проти безпілотників, балістичних і крилатих ракет, наголошує генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Першим кроком стала доставка німецької системи IRIS-T.

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Північноатлантичний Альянс поставить у пріоритет посилення протиповітряної оборони України. Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на міністерській зустрічі держав Альянсу в Брюсселі, повідомила пресслужба НАТО.

"Ми розглянемо, як збільшити підтримку України. Головний пріоритет — посилення протиповітряної оборони України", — заявив генсек Альянсу.

Столтенберг схвалив надання Україні систем ППО від союзників по лінії НАТО, зокрема, доставку німецької системи IRIS-T в Україну.

"Ми всі побачили, чому це так важливо. Жахливі невиборчі атаки на українські міста, вбивства цивільних... Серйозною проблемою є зруйнована критична інфраструктура й об'єкти енергосистеми напередодні зими", — продовжив він.

[ + – ] Столтенберг схвалив надання Україні систем ППО від союзників

Україні, за оцінкою Єна Столтенберга, потрібні різні види ППО — малої та великої дальності, проти балістичних і крилатих ракет та безпілотників.

"Різні системи під різні завдання. Україна — це велика країна і вона потребує більшої кількості різних типів систем для захисту неба", — констатував він.

НАТО має намір розглянути концепцію стримування та оборони. Для цього треба зрозуміти, як поповнити запаси озброєння, оскільки союзники підтримали Україну, скоротивши запаси НАТО, зауважив Столтенберг.

"Це було правильно, але тепер настав час вирішити, як поповнити власні запаси. Тому я очікую, що міністри погодяться з нашими рекомендаціями і почнуть більше взаємодіяти з військовою промисловістю", — сказав генсек.

Нагадаємо, що Німеччина передала Україні сучасну систему ППО IRIS-T, всього країна обіцяє поставити 4 системи. США працюють над відправленням в Україну 2 комплексів ППО NASAMS.

Британська газета Financial Times писала про переміщення частини систем ППО на південний схід для захисту позицій ЗСУ. Через це інфраструктурні об'єкти в інших регіонах опинилися у зоні ураження російських ракет.

Київ також доручив дипломатам у діалозі із союзниками наполягати на постачанні засобів протиповітряної оборони.

Президент України Володимир Зеленський на саміті країн G7 закликав посилювати українську систему ППО та швидше готувати санкції для стримування Росії.