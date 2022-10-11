США передадуть Україні дві системи NASAMS вже зовсім скоро, — Білий дім

Штати зацікавлені в якнайшвидшому постачанні NASAMS Києву, запевнив представник Вашингтона Джон Кірбі. За даними ЗМІ, цей процес триватиме кілька тижнів.

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Сполучені Штати працюють над прискореною передачею двох зенітних ракетних комплексів американсько-фінського виробництва NASAMS Україні. Про це в коментарі журналістам заявив координатор зі зв'язків із громадськістю Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає CNN.

За словами Кірбі, США мають намір передати Україні перші дві системи NASAMS "у найближчий час". При цьому представник Білого дому відмовився назвати конкретну дату передачі NASAMS, проте зазначив, що Вашингтон "точно зацікавлений у прискоренні" процесу постачання ЗРК.

Тим часом агентство Bloomberg з посиланням на Пентагон повідомило, що NASAMS буде доставлено до України протягом наступних кількох тижнів.

Також Кірбі на брифінгу зазначив, що США не шукають конфлікту з Росією і не збираються відправляти свій військовий контингент на територію України. Представник Білого дому також додав, що Вашингтон не хоче, щоб війна в Україні "отримала ядерний вимір" і не бачить для цього причин.

NASAMS – це пересувний зенітний ракетний комплекс, розроблений у Норвегії спільно з американською компанією Raytheon. Комплекс легко адаптується для протиповітряної оборони середнього радіусу дії. Наразі системи є на озброєнні в Австралії, Чилі, Фінляндії, Індонезії, Литві, Нідерландах, Норвегії та Іспанії. Дальність вогню з комплексу NASAMS – від 2,5 км до 40 км. Також ці ЗРК використовуються для охорони повітряного простору над Білим будинком.

Нагадаємо, після масованої атаки військ РФ по Україні 10 жовтня президент США Джо Байден заявив українському лідеру Володимиру Зеленському, що Київ отримає від Вашингтона системи протиповітряної оборони.

Тим часом, ЗМІ повідомляють, що Німеччина вже передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем протиповітряної оборони IRIS-T SLM.