До 16 установок, по 6 ракет у кожній: США передасть Україні дві батареї ЗРК NASAMS, — ЗСУ

Процес постачання ЗРК продовжується, у майбутньому Україні знадобиться більша кількість таких установок, заявили у Повітряних силах.

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Збройні сили України очікують на постачання зі Сполучених Штатів двох батарей зенітних ракетних комплексів (ЗРК) NASAMS, які можуть містити до 16 пускових установок. Процес передавання озброєння продовжується. Про це під час брифінгу у вівторок, 27 вересня, повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Наші військовослужбовці часто спілкуються з нашими партнерами, вивчають техніку, яка незабаром буде поставлена на озброєння... Процес триває", — сказав представник ПС ЗСУ.

За словами Ігната, такий тип озброєння не може бути переданий надзвичайно швидко, оскільки цьому має передувати низка рішень і державних угод.

"Сам процес передавання він непростий… NASAMS мобільний, має хорошу колісну базу. Шість ракет в одній установці. Такий комплекс може швидко відстрілятися, згорнутися та змінити позицію, що за цих умов надзвичайно важливо", — пояснив Ігнат.

Спікер ПС уточнив, що США на початковому етапі мають передати Україні дві батареї NASAMS, яка може мати до восьми пускових установок, а також командний пункт, радар, який фіксуватиме цілі. Однак надалі варто говорити про постачання Україні більшої кількості таких ЗРК, наголосив Ігнат.

NASAMS — це пересувний зенітний ракетний комплекс, розроблений у Норвегії спільно з американською компанією Raytheon. Комплекс легко адаптується для протиповітряної оборони середнього радіусу дії. Наразі системи є на озброєнні в Австралії, Чилі, Фінляндії, Індонезії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Іспанії. Дальність вогню з комплексу NASAMS — від 2,5 км до 40 км.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Конгрес США схвалив передавання Україні зенітно-ракетного комплексу NASAMS, проте цього замало, щоб покрити потреби країни в обороні.

Перед цим Пентагон уклав контракт на розробку зенітно-ракетної системи NASAMS на суму $182 млн для передавання Україні.