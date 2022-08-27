Допомогти українському народу: Пентагон купить для України ЗРК NASAMS на суму 180 млн доларів

У повідомленні сказано, що Пентагон уже уклав контракт із виробником. Система допоможе убезпечити небо України від крилатих ракет, літаків та ворожих безпілотників.

Пентагон уклав контракт із компанією Raytheon Missiles & Defense, підрозділ Raytheon Technologies, на розробку зенітно-ракетної системи NASAMS на суму 182 млн. доларів США. Цей комплекс легко адаптується для протиповітряної оборони середнього радіуса дії, про що йдеться на сайті компанії.

Також у повідомленні сказано, що системи передадуть Україні у відповідь на потребу захисту від передових загроз з повітря.

"Компанія Raytheon Missiles & Defense та наші партнери старанно працюють над тим, щоб швидко доставити цю найважливішу перевірену систему протиповітряної оборони, щоб допомогти українському народу захистити свою батьківщину", — йдеться у заяві.

Повідомляється, що Україна буде однією з дюжини країн світу, які використовують систему NASAMS для відбивання загроз з повітря.

Що таке ЗРК NASAMS?

NASAMS – це пересувний зенітний ракетний комплекс, розроблений у Норвегії спільно з американською компанією Raytheon. Роботи зі створення велися на початку 1990-х років. У квітні 2019 року модернізована система NASAMS 3 стала на озброєння ВПС Норвегії.

Раніше Фокус писав, що HIMARS стане безпілотним і зможе випускати по 18 ракет за один раз. Інженери Командного центру розвитку бойових можливостей армії США з авіації та ракет (AvMC) створюють автономну багатодоменну пускову установку (AML), що включає апаратні та програмні модифікації чинного HIMARS, щоб нею можна було керувати віддалено та керувати автономно.

Ще нагадаємо, що Росія відновила у Криму інфраструктуру для ядерної зброї. Армія РФ направила на півострів спецпідрозділ, який обслуговує ядерні об'єкти. Російські ракети можуть прилетіти із Криму до будь-якої європейської столиці.