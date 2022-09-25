США передали Україні ЗРК NASAMS, але цього недостатньо для захисту, – Зеленський

За словами президента, для успішного контрнаступу Києву необхідні HIMARS, артилерія та танки. Якщо Вашингтон допоможе Києву, це зроблять Німеччина та інші європейські країни.

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Конгрес США схвалив передачу Україні зенітно-ракетного комплексу NASAMS, проте цього замало, щоб покрити потреби країни у захисті своїх цивільних об'єктів та мирного населення. Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю CBS News, відповідаючи на запитання про те, яка військова допомога потрібна Києву.

"Нам абсолютно необхідно, щоб США виявили лідерство і передали Україні системи ППО. Я хочу подякувати президенту Байдену за позитивне рішення, яке вже ухвалено. Ми отримали NASAMS", –– зокрема, сказав глава держави.

При цьому він наголосив, що цього "навіть близько не вистачить", щоб захистити цивільну інфраструктуру: школи, лікарні, університети та будинки українців. За його словами, лише за гарантій безпеки громадяни країни, які виїхали за кордон, почнуть повертатися додому, що, зі свого боку, необхідно для відновлення української економіки.

Також Зеленський зазначив, що Україні для успішного контрнаступу насамперед потрібні HIMARS та інші РСЗВ, а по-друге — артилерія і танки. При цьому глава держави вважає, що якщо США передасть танки Києву, цей приклад наслідуватиме Німеччина і європейські партнери.

"Не слідуйте російським брехливим наративам про те, що танки будуть передані Україні, щоб стріляти або націлюватися на Росію, це неправда. Навіть якби ми хотіли цього. Наше завдання — захистити свою територію", — уточнив президент.

NASAMS — це пересувний зенітний ракетний комплекс, розроблений у Норвегії спільно з американською компанією Raytheon. Комплекс легко адаптується для протиповітряної оборони середнього радіусу дії. Наразі системи є на озброєнні в Австралії, Чилі, Фінляндії, Індонезії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Іспанії. Дальність вогню з комплексу NASAMS — від 2,5 км до 40 км.

Нагадаємо, Пентагон уклав контракт із компанією Raytheon Missiles & Defense, підрозділ Raytheon Technologies, на розробку зенітно-ракетної системи NASAMS на суму $182 млн. Системи передадуть Україні у відповідь на потребу захисту від передових загроз з повітря.