"Відтягніть його від кнопки". Експерт розповів, чому Путін не застосує ядерну зброю

За словами військового аналітика Бена Годжеса, чиновникам із Кремля доведеться "відтягнути президента РФ від червоної кнопки", якщо вони сподіваються на якесь життя після Путіна та повернення до нормальності.

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Російські чиновники неодноразово заявляли, що будь-яка атака по території РФ або створення загрози існуванню російської держави буде розцінена як привід застосувати ядерну зброю. Проте американський генерал Бен Годжес усе ж таки вважає ймовірність такого розвитку подій у війні в Україні малоймовірною. Про це повідомляє New Debate.

По-перше, це не надасть росіянам переваг на полі бою. Тактична ядерна зброя доречна лише тоді, коли війська можуть пройти по місцю, на яке припав удар, або тоді, коли перевагу, надану ядерним вибухом, можна розвинути. Але російські війська не в тому становищі, у ЗС РФ немає другого ешелону, який пройшов би по місцю удару. Тому не буде переваги від застосування ЯЗ на полі бою.

[ + – ] Бен Годжес — про ядерну зброю Росії, з 4:25

Від застосування ЯЗ російські війська отримають тільки збитки, хоча деякі оглядачі висловлювали припущення, що Росія поспіхом провела "референдуми" й анексувала нові території України, щоб виправдати ядерний удар, що готується.

"У Кремлі знають, що якщо вони вдадуться до ядерної зброї, уникнути прямого зіткнення зі США буде неможливо. Сполученим Штатам доведеться відповісти. Чи може Росія застосувати ядерний удар і уникнути небажаних наслідків? Мені, звичайно, невідомо, яким буде цей удар, але Пентагон напевно надасть президентові [Байдену] список можливих дій — від кінетичної до некінетичної, ядерної чи неядерної, це може бути й комбінована відповідь — залежно від дій Росії, я чекаю на пропорційну відповідь, я також чекаю на таку відповідь, яка б автоматично не привела до ескалації", — сказав Годжес.

Удар у відповідь після консультацій

На думку аналітика, відповідь Байдена піде після дискусій із союзниками, адже це зачіпає інші країни.

Важливо

"Вони ж не самогубці". Чи застосує Путін ядерну зброю проти України

"У Кремлі про це знають, вони усвідомлюють те, що якщо Сполучені Штати дадуть відповідь, наслідки для ЗС РФ будуть руйнівними. Як приклад, може бути удар по тому, що залишилося від Чорноморського флоту, або ж удар по базах у сирійському Тартусі, або ж удар по інших важливих російських об'єктах в Україні", — пояснив Годжес.

Незважаючи на весь його зловісний образ, вважає експерт, Путін не є самогубцем.

"Але що, мабуть, ще важливіше, його оточення — теж не самогубці. І на цьому критично важливому етапі важливо встановити контакт із оточенням, завдяки якому він залишається при владі. Їм треба сказати: "Послухайте, якщо ви сподіваєтеся на якесь життя після Путіна, на повернення до якоїсь нормальності, постарайтеся зробити так, щоби Володимир Путін не застосував ядерну зброю", — пояснив генерал.

Нагадаємо, що ЗСУ вийдуть на кордони 23 лютого до кінця року, а до середини літа 2023-го Крим знову стане українським. Військовий експерт розповів про новий етап війни.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін може розмістити ядерну зброю в Білорусі, щоб знищити Київ за лічені хвилини. За оцінками американського історика Юрія Фельштинського, перші дні Третьої світової вже розпочалися.