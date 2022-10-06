"Вони ж не самогубці". Чи застосує Путін ядерну зброю проти України

Після серії поразок на фронті російська влада почала вдаватися до погроз застосувати ядерну зброю, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів на своїх умовах. Наскільки реальним є ядерний удар по Україні? Фокус зібрав думки експертів.

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Після того як українські військові успішно контратакували позиції російських окупантів у Харківській області й практично повністю звільнили регіон, у Росії почали виникати серйозні питання до військово-політичного керівництва країни, а початок "часткової мобілізації" шокував російського обивателя.

"Використовуємо всі наявні засоби". Чим Путін і Медведєв погрожують Україні

Нагадаємо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про початок "часткової мобілізації" — при цьому він знову пригрозив Україні та її союзникам застосуванням ядерної зброї, як це було на початку повномасштабного вторгнення.

"У разі загрози територіальній цілісності нашої країни для захисту Росії і нашого народу ми, безумовно, використовуємо всі засоби, які є в нашому розпорядженні", — сказав президент РФ, додавши, що "це не блеф".

[ + – ] Чи застосує Путін ядерну зброю проти України?

Пізніше слова Путіна повторив один із найзапекліших прихильників жорстких заходів, колишній президент РФ Дмитро Медведєв. У себе в Telegram він висловив упевненість, що країни Заходу не втручатимуться, якщо РФ застосує ядерну зброю проти України.

"Вважаю, що НАТО не стане прямо втручатися в конфлікт і за такого розкладу. Адже безпека Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Північноатлантичного альянсу набагато важливіша за долю нікому не потрібної України", — заявив Медведєв.

Реакція на шантаж Росії. США закликають усі ядерні держави висловитися

На чергові погрози російського президента відреагували в Офісі президента України. Зокрема, радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що така риторика керівництва РФ являє загрозу не лише для Україні, але й для усього світу.

"Члени Ядерного клубу мають чітко заявити Росії про наслідки. "Скриньку Пандори" має бути закрито", — сказав Подоляк.

Зі свого боку, глава МЗС України Дмитро Кулеба у себе в Twitter написав, що такі загрози є безвідповідальними й Україна не збирається здаватися.

"Ми закликаємо всі ядерні держави висловитися зараз і дати зрозуміти Росії, що така риторика ставить світ під загрозу і що їй не потуратимуть", — заявив міністр.

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Загроза ядерного удару по Україні: наскільки вона реальна та як можна вижити

У Білому домі назвали нові погрози Путіна застосувати ядерну зброю "типовими", але при цьому додали, що США та союзники сприймають їх серйозно. Представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі 21 вересня сказав, що США готові змінити свою стратегічну позицію з цього питання, що матиме серйозні наслідки для Росії.

"Це безвідповідальна риторика для ядерної держави… але це не є нетиповим для того, як він (Путін) говорив останні сім місяців, і ми сприймаємо це серйозно. Ми стежимо, наскільки можемо, за їхньою стратегічною позицією, щоб, якщо знадобиться, змінити нашу", — вказав Кірбі.

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг на погрози застосувати ядерну зброю заявив, що це ніяк не вплине ні на підтримку України з боку НАТО, ні на її право звільняти всі окуповані території.

"Якщо ми приймаємо анексію Росії та її "брязкання" ядерною зброєю, то ми приймаємо і ядерний шантаж, і те, що шляхом погрози застосування ядерної зброї авторитарні держави на кшталт Росії можуть досягти саме того, чого хочуть", — наголосив Столтенберг.

Як реагує на ядерні погрози Росії Китай

США та їхні союзники почали чинити тиск і на "друзів Росії", щоб вони висловили свою позицію щодо ядерних загроз Путіна. Як пише американське видання Politico, Адміністрація президента США закликала світову спільноту переконати керівництво Китаю та Індії, щоб вони вплинули на президента РФ Володимира Путіна та переконали його не використовувати ядерну зброю.

Після кількох днів мовчання ситуацію прокоментувало Міністерство закордонних справ КНР, там заявили, що ядерні погрози не допоможуть розрядити обстановку, а лише посилять ситуацію.

"Китай звернув увагу на висловлювання відповідних сторін щодо питання про ядерну зброю. Ядерну війну не можна виграти. Роздування загрози ядерної війни в нинішніх умовах не допоможе розрядити обстановку, а лише піділлє олії у вогонь", — заявили в МЗС Китаю.

Можливість застосування ядерної зброї та її наслідки: думки експертів

Експертка з атомної енергії з Королівського коледжу Лондона Хезер Вільямс вважає, що Китай здатний утримати Росію від такого кроку.

"Росія дуже залежить від підтримки Китаю", — зазначила Вільямс. При цьому в ядерній доктрині Китаю є пункт, який забороняє застосовувати таку зброю першими.

"Тому якби Путін застосував тактичну ядерну зброю, Китаю було б важко підтримати її. Якби Путін використав таку зброю, він, ймовірно, втратив би Китай", — сказала Вільямс.

Зі свого боку експерт з ядерної безпеки Інституту досліджень ООН у галузі роззброєння Павло Подвиг заявив, що застосування тактичної ядерної зброї у війні Росії проти України не може суттєво вплинути на перебіг подій. Експерт зазначає, що якщо Росія і наважиться на ядерний удар по Україні, то не для того, щоб змінити ситуацію на полі бою, а для залякування. Так, Росія може спробувати посадити Україну за стіл переговорів, а країни Заходу — почати шукати вихід із ситуації, щоб не допустити глобальної ядерної війни.

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Китай дав добро. Хоч Пекін проти застосування ядерної зброї, він за, аби нею погрожували

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес заявив, що в Кремлі чудово усвідомлюють, що відповідь на ядерний удар по Україні буде дуже жорсткою. Під час інтерв'ю ВВС Годжес заявив, що ймовірність цього кроку з боку Путіна існує, але не надто висока.

"Путін і люди з його оточення — хоч би якими злими вони були — не самогубці", — вважає Бен Годжес.

Крім того, генерал зазначив, що США не можуть не відповісти на ядерний удар по Україні, оскільки за цим уважно спостерігатимуть інші автократичні режими.

"Якщо Росія припуститься жахливої помилки, застосувавши тактичну ядерну зброю проти України, для Сполучених Штатів буде неможливо не відповісти. Їм доведеться відповісти, бо якщо вони цього не зроблять, Росія може зробити це знову. За перебігом подій спостерігають Китай, Іран і Північна Корея ", — заявив Годжес.

[ + – ] Володимир Путін: "Ми, безумовно, використовуємо всі засоби, які є в нашому розпорядженні" Фото: РИА Новости [ + – ] Дмитро Медведєв: "Безпека Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Північноатлантичного альянсу набагато важливіша за долю нікому не потрібної України" Фото: ТАСС

Кандидат політичних наук Тарас Жовтенко заявив, що Росія використовує ядерну зброю для шантажу не лише України, а й світу. Він зазначив, що ядерна зброя — це інструмент, який добре працює, доки його не починають застосовувати.

"У той момент, коли ви змушені використовувати ядерну зброю або на полі бою, або для знищення об'єкта, який ви обираєте своєю метою, факт наявності ядерної зброї у вас перетворюється з позитивного інструменту на негативний. І він починає приносити вам негативні наслідки", — зазначив Жовтенко.

Експерт додав, що наявність ядерного потенціалу в РФ приносить користь Москві доти, доки вона не вирішить використовувати його на практиці.

Зі свого боку естонський експерт із безпеки Райнер Сакс вважає, що Путін не може ухвалити рішення щодо застосування тактичної ядерної зброї самостійно, і дуже сумнівно, що він взагалі зможе переконати керівництво своєї армії реально це зробити. У своєму інтерв'ю виданню ERR Сакс зазначив, що ситуація кардинально зміниться і для самої РФ, якщо вона застосує ядерну зброю.

"Великого бажання застосовувати ядерну зброю в Росії наразі немає. У разі ядерної атаки Росія повинна враховувати, що все зміниться, і вона повинна евакуювати населення з районів, розташованих неподалік кордону з Україною. Але Росія не зможе цього зробити. Тому велике питання, чи вдасться Путіну переконати керівництво Міноборони РФ застосувати ядерну зброю", — сказав експерт.

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