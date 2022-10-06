"Они же не самоубийцы". Применит ли Путин ядерное оружие против Украины

После серии поражений на фронте российские власти стали чаще прибегать к угрозам применить ядерное оружие, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров на своих условиях. Насколько реален ядерный удар по Украине? Фокус собрал мнения экспертов.

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После того как украинские военные успешно контратаковали позиции российских оккупантов в Харьковской области и практически полностью освободили регион, в России стали возникать серьезные вопросы к военно-политическому руководству страны, а начало "частичной мобилизации" повергло российского обывателя в шок.

"Используем все имеющиеся средства". Чем Путин и Медведев угрожают Украине

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале "частичной мобилизации" — при этом он вновь пригрозил Украине и ее союзникам применением ядерного оружия, как это было в начале полномасштабного вторжения.

"При угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства", — сказал президент РФ, добавив, что "это не блеф".

[ + – ] Применит ли Путин ядерное оружие против Украины?

Позже слова Путина повторил один из самых яростных сторонников жестких мер, бывший президент РФ Дмитрий Медведев. У себя в Telegram он выразил уверенность, что страны Запада не будут вмешиваться, если РФ применит ядерное оружие против Украины.

"Считаю, что НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт и при таком раскладе. Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее судьбы никому не нужной Украины", — заявил Медведев.

Реакция на шантаж России. США призывают все ядерные державы высказаться

На очередные угрозы российского президента отреагировали в Офисе президента Украины. В частности, советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что такая риторика руководства РФ представляет угрозу не только для Украины, но и для всего мира.

"Члены Ядерного клуба должны четко заявить России о последствиях. "Ящик Пандоры" должен быть закрыт", — сказал Подоляк.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба у себя в Twitter написал, что такие угрозы являются безответственными и Украина не собирается сдаваться.

"Мы призываем все ядерные державы высказаться сейчас и дать понять России, что такая риторика ставит мир под угрозу и что ей не будут потакать", – заявил министр.

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Угроза ядерного удара по Украине: насколько она реальна и как можно выжить

В Белом доме назвали новые угрозы Путина применить ядерное оружие "типичными", но при этом добавили, что США и союзники воспринимают их серьезно. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 21 сентября сказал, что США готовы изменить свою стратегическую позицию по данному вопросу, что будет иметь серьезные последствия для России.

"Это безответственная риторика для ядерного государства… но это не является нетипичным для того, как он (Путин) говорил последние семь месяцев, и мы воспринимаем это серьезно. Мы следим, насколько можем, за их стратегической позицией, чтобы, если понадобится, изменить нашу", — указал Кирби.

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг на угрозы применить ядерное оружие заявил, что это никак не повиляет ни на поддержку Украины со стороны НАТО, ни на ее право освобождать все оккупированные территории.

"Если мы принимаем аннексию России и ее "бряцание" ядерным оружием, то мы принимаем и ядерный шантаж, и то, что путем угрозы применения ядерного оружия авторитарные государства вроде России могут достичь как раз того, что хотят", — подчеркнул Столтенберг.

Как реагирует на ядерные угрозы России Китай

США и их союзники начали оказывать давление и на "друзей России", чтобы они выразили свою позицию по поводу ядерных угроз Путина. Как пишет американское издание Politico, Администрация президента США призвала мировое сообщество убедить руководство Китая и Индии, чтобы они повлияли на президента РФ Владимира Путина и убедили его не использовать ядерное оружие.

После нескольких дней молчания ситуацию прокомментировало Министерство иностранных дел КНР, там заявили, что ядерные угрозы не помогут разрядить обстановку, а лишь усугубят ситуацию.

"Китай обратил внимание на высказывания соответствующих сторон по вопросу о ядерном оружии. Ядерную войну нельзя выиграть. Раздувание угрозы ядерной войны в нынешних условиях не поможет разрядить обстановку, а лишь подольет масла в огонь", — заявили в МИД Китая.

Возможность применения ядерного оружия и его последствия: мнения экспертов

Эксперт по атомной энергии из Королевского колледжа Лондона Хезер Уильямс считает, что Китай способен удержать Россию от такого шага.

"Россия очень зависит от поддержки Китая", — отметила Уильямс. При этом в ядерной доктрине Китая есть пункт, который запрещает применять подобное оружие первыми.

"Поэтому если бы Путин применил тактическое ядерное оружие, Китаю было бы трудно поддержать его. Если бы Путин использовал такое оружие, он, вероятно, потерял бы Китай", — сказала Уильямс.

В свою очередь эксперт по ядерной безопасности Института исследований ООН в области разоружения Павел Подвиг заявил, что применение тактического ядерного оружия в войне России против Украины не может существенно повилять на ход событий. Эксперт отмечает, что если Россия и решится на ядерный удар по Украине, то не для того, чтобы поменять ситуацию на поле боя, а для устрашения. Таким образом Россия может попытаться усадить Украину за стол переговоров, а страны Запада — начать искать выход из ситуации, чтобы не допустить глобальной ядерной войны.

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Китай дал добро. Хотя Пекин против применения ядерного оружия, он за, чтобы им угрожали

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил, что в Кремле прекрасно осознают, что ответ на ядерный удар по Украине будет очень жестким. Во время интервью BBC Ходжес заявил, что вероятность этого шага со стороны Путина существует, но не слишком высокая.

"Путин и люди из его окружения — какими бы злыми они ни были — не самоубийцы", — считает Бен Ходжес.

Кроме того, генерал отметил, что США не могут не ответить на ядерный удар по Украине, поскольку за этим будут пристально наблюдать другие автократические режимы.

"Если Россия допустит ужасную ошибку, применив тактическое ядерное оружие против Украины, для Соединенных Штатов будет невозможно не ответить. Им придется ответить, потому что если они этого не сделают, Россия может сделать это снова. За ходом событий наблюдают Китай, Иран и Северная Корея", — заявил Ходжес.

[ + – ] Владимир Путин: "Мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства" Фото: РИА Новости [ + – ] Дмитрий Медведев: "Безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее судьбы никому не нужной Украины" Фото: ТАСС

Кандидат политических наук Тарас Жовтенко заявил, что Россия использует ядерное оружие для шантажа не только Украины, но и мира. Он отметил, что ядерное оружие — это инструмент, который хорошо работает, пока его не начинают применять.

"В тот момент, когда вы вынуждены использовать ядерное оружие или на поле боя, или для уничтожения объекта, который вы выбираете своей целью, факт наличия ядерного оружия у вас превращается из положительного инструмента в негативный. И он начинает приносить вам негативные последствия", — отметил Жовтенко.

Эксперт добавил, что наличие ядерного потенциала у РФ приносит пользу Москве до тех пор, пока она не решит использовать его на практике.

В свою очередь эстонский эксперт по безопасности Райнер Сакс считает, что Путин не может принять решение о применении тактического ядерного оружия самостоятельно, и очень сомнительно, что он вообще сможет убедить руководство своей армии реально это сделать. В своем интервью изданию ERR Сакс отметил, что ситуация кардинально изменится и для самой РФ, если она применит ядерное оружие.

"Большого желания применять ядерное оружие у России на данный момент нет. В случае ядерной атаки Россия должна учитывать, что все изменится, и она должна будет эвакуировать население из районов, расположенных недалеко от границы с Украиной. Но Россия не сможет этого сделать. Поэтому большой вопрос, удастся ли Путину убедить руководство Минобороны РФ применить ядерное оружие", — сказал эксперт.

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