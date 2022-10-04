Китай дал добро. Хотя Пекин против применения ядерного оружия, он за, чтобы им угрожали

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Related video

Анализируя вчерашние коммуникации в западных СМИ по поводу ядерного оружия, можно сделать несколько важных выводов.

Во-первых, Путину удалось в определенной степени добиться своей первой цели — испугать. Во-вторых, США по-прежнему непреклонны: они не видят изменений в ядерной позиции России и оснований, чтобы изменить свою ядерную позицию. А значит, так оно и есть.

В-третьих, появляется все больше публикаций в западных медиа о том, что на развертывание Россией ядерного оружия нужно время. С момента заметного приготовления к применению — это минимум часы, а вообще — дни. За это время можно принять ряд мер по сдерживанию, планы которых подготовлены в Вашингтоне.

Также все громче раздаются инсайды о том, что Пекин выступает против применения Россией ядерного оружия, что логично. Но он не против угроз ядерным оружием, что тоже логично. Учитывая вассальный статус России по отношению к КНР, даже не могу себе представить, как Путин может сказать некрократу Си: "Нет".

В то же время появляется все больше публикаций о том, что ответ на применение ядерного оружия будет мощным и военным. Параллельно российская пропаганда пытается вызвать сомнения в западных избирателях относительно решительности их лидеров дать сильный ответ России и возможности сдержать ее. Цель России проста: чем меньше избиратель доверяет власти — тем больше боится, чем больше боится — тем больше поддерживает дискурс а-ля Маск: "Давайте как-то помиримся".

Источник

Важно