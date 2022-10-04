Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мнения Российско-украинская война

Китай дал добро. Хотя Пекин против применения ядерного оружия, он за, чтобы им угрожали

"В связи с усилением угроз России применить ядерное оружие против Украины, в западной прессе активно дискутируют на тему, смогут ли США и Китай остановить Путина. Все больше инсайдов в окружении Си Цзиньпина свидетельствуют о том, что Пекин не хочет ядерной войны, а вот угрожать Путину разрешает". Мнение.

Агия Загребельская
Агия Загребельская
Основательница "Лиги антитраста"
680
Си Цзиньпин, КНР, Китай, ядерное оружие
Лидер Китая Си Цзиньпин. Все больше экспертов сходятся во мнении, что КНР разрешила России шантажировать мир ядерным лоружием
Related video

Анализируя вчерашние коммуникации в западных СМИ по поводу ядерного оружия, можно сделать несколько важных выводов.

Во-первых, Путину удалось в определенной степени добиться своей первой цели — испугать. Во-вторых, США по-прежнему непреклонны: они не видят изменений в ядерной позиции России и оснований, чтобы изменить свою ядерную позицию. А значит, так оно и есть.

В-третьих, появляется все больше публикаций в западных медиа о том, что на развертывание Россией ядерного оружия нужно время. С момента заметного приготовления к применению — это минимум часы, а вообще — дни. За это время можно принять ряд мер по сдерживанию, планы которых подготовлены в Вашингтоне.

Также все громче раздаются инсайды о том, что Пекин выступает против применения Россией ядерного оружия, что логично. Но он не против угроз ядерным оружием, что тоже логично. Учитывая вассальный статус России по отношению к КНР, даже не могу себе представить, как Путин может сказать некрократу Си: "Нет".

В то же время появляется все больше публикаций о том, что ответ на применение ядерного оружия будет мощным и военным. Параллельно российская пропаганда пытается вызвать сомнения в западных избирателях относительно решительности их лидеров дать сильный ответ России и возможности сдержать ее. Цель России проста: чем меньше избиратель доверяет власти — тем больше боится, чем больше боится — тем больше поддерживает дискурс а-ля Маск: "Давайте как-то помиримся".

Источник

Важно
15 тезисов о том, как распознать риск ядерного удара: где, когда и как это будет
15 тезисов о том, как распознать риск ядерного удара: где, когда и как это будет