Иран виляет Америкой. Почему США и арабским странам приходится считаться с Тегераном

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Ормузский пролив является одним из важнейших в мире судоходных путей для нефти. По данным Управления энергетической информации США, через пролив ежедневно проходит около трети всех морских нефтяных грузов.

В мае 2022 года в проливе Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватили два греческих танкера в отместку за задержанный за несколько недель до этого греческим властям по запросу Министерства финансов США российский танкер с подсанкционной иранской нефтью

В 2021 году в этом проливе КСИР атаковал израильский танкер, в результате чего погибли два европейских члена экипажа. Иранские похитители также штурмовали и ненадолго захватили танкер под флагом Панамы возле Объединенных Арабских Эмиратов в прошлом году, а также ненадолго захватили и удерживали вьетнамский танкер в ноябре.

В 2019 году Иран захватил нефтяной танкер под британским флагом вскоре послетого, как Великобритания остановила иранское судно в Гибралтаре, перевозившее нефть в Сирию. Иран выпустил Stena Impero спустя несколько месяцев, когда Лондон также выпустил иранское судно.

В 2020 году Иран также захватил и удерживал южнокорейский танкер в споре о замораживании Южной Кореей миллиардов долларов его доходов от нефти в ответ на экономические санкции США. Также КСИР строит огромный новый корабль вблизи Ормузского пролива, пытаясь расширить свое военно-морское присутствие в водах, жизненно важных для международных поставок энергии, и за его пределами.

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