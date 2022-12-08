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Мнения

Иран виляет Америкой. Почему США и арабским странам приходится считаться с Тегераном

"Иран — это больше, чем поставки России дронов и ракет. И это не только на одно государство меньше/больше в оси зла. Иран – это Ормузский пролив. Это узкая, стратегически важная водная артерия, отделяющая Иран от стран Персидского залива. И это единственный морской путь, позволяющий экспортировать арабский газ и нефть в третьи страны, в частности в США". Мнение.

Агия Загребельская
Агия Загребельская
Основательница "Лиги антитраста"
eye 107
Иран, нефтяной танкер, Stena Impero, Ормузский пролив
Фото: Jan Verhoog/Marine Traffic | Захваченный Ираном нефтяной танкер Stena Impero под британским флагом
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Ормузский пролив является одним из важнейших в мире судоходных путей для нефти. По данным Управления энергетической информации США, через пролив ежедневно проходит около трети всех морских нефтяных грузов.

В мае 2022 года в проливе Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватили два греческих танкера в отместку за задержанный за несколько недель до этого греческим властям по запросу Министерства финансов США российский танкер с подсанкционной иранской нефтью

В 2021 году в этом проливе КСИР атаковал израильский танкер, в результате чего погибли два европейских члена экипажа. Иранские похитители также штурмовали и ненадолго захватили танкер под флагом Панамы возле Объединенных Арабских Эмиратов в прошлом году, а также ненадолго захватили и удерживали вьетнамский танкер в ноябре.

В 2019 году Иран захватил нефтяной танкер под британским флагом вскоре послетого, как Великобритания остановила иранское судно в Гибралтаре, перевозившее нефть в Сирию. Иран выпустил Stena Impero спустя несколько месяцев, когда Лондон также выпустил иранское судно.

В 2020 году Иран также захватил и удерживал южнокорейский танкер в споре о замораживании Южной Кореей миллиардов долларов его доходов от нефти в ответ на экономические санкции США. Также КСИР строит огромный новый корабль вблизи Ормузского пролива, пытаясь расширить свое военно-морское присутствие в водах, жизненно важных для международных поставок энергии, и за его пределами.

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