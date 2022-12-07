Как украинские дроны долетели до аэродромов России и почему не сработала ППО врага

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Любой разговор о беспилотниках всегда натыкается на стандартные возражения "а как же РЭБ?..", "а ПВО?.." Идея использовать дроны-камикадзе витала в воздухе давно (и частично была реализована давно), но постоянно подвергалась насмешливой критике со стороны всезнаек.

В четырнадцатом, пятнадцатом, шестнадцатом, семнадцатом… двадцать втором году (совсем недавно, весной) я слышал эти "возражения" со стороны людей, поставленных принимать решения в области дронозакупок и дроностроения. "Идея хорошая, — говорили они, — но байрактар лучше. А давайте мы поедем на полигон, и пусть ваш дрон над РЭБами полетает?.."

В сотый, тысячный раз приходилось за эти годы доказывать умным людям, облеченным властью, что низколетящий полностью автоматический дрон, особенно если он летит ночью, практически невозможно сбить с курса РЭБами и сбить физически ракетами ПВО.

Потому что такой дрон, пролетая над антенной РЭБ, очень короткое время будет в зоне воздействия излучения, а закон распространения радиоволн никто не отменял — за горизонтом излучения уже нет, и оттуда, где оно есть, дрон легко выберется с помощью инерциальной системы управления (стандартная функция любого копеечного автопилота).

Потому что обнаружить низколетящий дрон — очень сложная задача даже для суперсовременных РЛС.

Ведь у дрона очень маленькая ЭПР (отражающая способность), он в этом плане похож на самолеты "стелс"; и, опять же, закон распространения радиоволн не позволяют радиолокатору заглянуть за горизонт, он может увидеть дрон только вблизи, а еще надо навести ракету…

С ракетами еще сложнее. У каждой ракеты — с активной головкой самонаведения или с той, что наводится наземной станцией управления — тоже есть свои ограничения на ЭПР цели, то есть малоразмерные цели она "не видит", и на малых высотах работать не может, потому что во время эволюций в воздухе врежется в землю.

Днем больше шансов сбить беспилотник — он виден визуально, а не только радиолокатором (а если малоразмерый — то ничем не виден), его можно сбить вручную (стрелковым оружием) или наведением по оптическому каналу (ракетой). Но ночью вообще труба.

Да, есть еще всякие там ручные и самоходные ПЗРК типа "Стингера" или "Иглы" с ракетами, оснащенными инфракрасными головками наведения (ИК). Потенциально они могут сбить. Но если только беспилотник будет иметь очень большой и теплый двигатель, на который и наводится ракета, и достаточно долгое время будет пролетать над расчетом ПВО, чтобы он успел увидеть/услышать беспилотник, определить место его нахождения в небе, направить в это место шайтан-трубу, подождать пару секунд, чтобы головка самонаведения захватила цель, и нажать на курок…

А если беспилотник проносится над вами со скоростью 100-1000 км/ч (неважно какая) на высоте 100 метров? Вы даже моргнуть глазом не успеете.

Вот такая история. Должно было пройти восемь-девять лет войны и полгода большой войны, чтобы, наконец, все умники убедились — можно таки примотать к палке скотчем моторчик, соорудить крыло, поставить простенький (или не очень) автопилот, и эта хрень из говна и палок легко преодолеет любую систему РЭБ и ПВО. Лучше поздно, чем никогда. Но все же безумно жалко, что поздно. Цена глупых дилетантских мифов очень высока.

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