Як українські дрони долетіли до аеродромів Росії і чому не спрацювала ПВО ворога

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Будь-яка розмова про безпілотники завжди натикається на стандартні заперечення "а як же РЕБ?..", "а ППО?.." Ідея використовувати дрони-камікадзе витала в повітрі давно (і частково була реалізована давно), але постійно піддавалася глузливій критиці з боку всезнайко.

У чотирнадцятому, п'ятнадцятому, шістнадцятому, сімнадцятому... двадцять другому році (зовсім недавно, навесні) я чув ці "заперечення" з боку людей, поставлених приймати рішення в галузі дронозакупівель та дронобудування. "Ідея хороша, — говорили вони, — але Байрактар краще. А давайте ми поїдемо на полігон, і нехай ваш дрон над РЕБами політає?.."

У сотий, тисячний раз доводилося за ці роки доводити розумним людям, наділеним владою, що автоматичний дрон, що низько летить, особливо якщо він летить вночі, практично неможливо збити з курсу РЕБами і збити фізично ракетами ППО.

Тому що такий дрон, пролітаючи над антеною РЕБ, дуже короткий час буде в зоні впливу випромінювання, а закон поширення радіохвиль ніхто не скасовував — за горизонтом випромінювання вже немає, і звідти, де воно є, дрон легко вибереться за допомогою інерційної системи керування (стандартна функція будь-якого копійчаного автопілота).

Тому що виявити дрон, що низько летить, — дуже складне завдання навіть для суперсучасних РЛС.

Адже у дрона дуже маленька ЕПР (відображає здатність), він у цьому плані схожий на літаки "стелс"; і, знову ж таки, закон поширення радіохвиль не дозволяють радіолокатору зазирнути за обрій, він може побачити дрон тільки поблизу, а ще треба навести ракету.

Із ракетами ще складніше. Кожна ракета — з активною головкою самонаведення або з тією, що наводиться наземною станцією управління — теж має свої обмеження на ЕПР цілі, тобто малорозмірні цілі вона "не бачить", і на малих висотах працювати не може, бо під час еволюцій у повітрі вріжеться у землю.

Вдень більше шансів збити безпілотник — його видно візуально, а не лише радіолокатором (а якщо малорозмірного — то нічим не видно), його можна збити вручну (стрілковою зброєю) або наведенням по оптичному каналу (ракетою). Але вночі взагалі труба.

Так, є ще всякі ручні та самохідні ПЗРК типу "Стінгер" або "Ігла" з ракетами, оснащеними інфрачервоними головками наведення (ІЧ). Потенційно можуть збити. Але якщо тільки безпілотник матиме дуже великий і теплий двигун, на який і наводиться ракета, і досить довгий час пролітатиме над розрахунком ППО, щоб він встиг побачити/почути безпілотник, визначити місце його перебування в небі, направити в це місце шайтан-трубу, почекати пару секунд, щоб головка самонаведення захопила ціль, і натиснути на курок.

А якщо безпілотник проноситься над вами зі швидкістю 100-1000 км/год (будь-яка) на висоті 100 метрів? Ви навіть моргнути оком не встигнете.

Ось така історія. Треба було пройти вісім-дев'ять років війни і пів року великої війни, щоб, нарешті, всі розумники переконалися — можна-таки примотати до палиці скотчем моторчик, спорудити крило, поставити простенький (або не дуже) автопілот, і ця хрень із гівна та палиць легко подолає будь-яку систему РЕБ та ППО. Краще пізно, ніж ніколи. Але все-таки шкода, що пізно. Ціна безглуздих дилетантських міфів дуже висока.

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