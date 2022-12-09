Как Литва победила Китай: история самой жесткой борьбы ЕС и Пекина

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Более 20 лет назад Витаутас Ландсбергис, спикер литовского парламента, во время визита в Пекин начал разговор с тогдашним премьер-министром КНР о Тибете и правах человека. Разговор настолько неприемлемый, что коммунист не доел десерт и покинул зал вместе со своей свитой.

Затем, 20 лет спустя, его внук Габриэлюс Ландсбергис, будучи министром иностранных дел Литвы, встречался с китайской делегацией в литовском аэропорту. Они отказались продолжать визит и выходить из аэропорта из-за того, что именно в этот день литовский парламент проводил международную встречу по преступлениям коммунизма.

Литва строила свою экономику так, что инвестиции КНР в страну в момент блокады составляли 4 млн евро. В то время как инвестиции Литвы в КНР – 40 млн евро.

В течение многих лет Пекин добивался доступа к литовскому порту. Но законодательство страны о скрининге инвестиций считало такое участие слишком рискованным для национальной безопасности.

Литва пожертвовала вакцины Тайваню, предложила гуманитарные визы жителям Гонконга и первой в ЕС забила тревогу по поводу угрозы телефонов Xiaomi.

"Wandel durch Handel", немецкая формула перемен через торговлю, не работает. Когда мы сталкиваемся с эпохой, когда на первый план выходят геополитические соображения, экономическое взаимопроникновение может стать бременем, которое может быть использовано, инструментализировано или даже вооружено", — сказал заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.

Президент Литвы Науседа говорит, что "Китай был заинтересован в больших инвестициях в нашу инфраструктуру и другие секторы, которые чувствительны к национальной безопасности. Но у нас есть национальная система проверки таких стратегических инвестиций".

"Торговля зависит не только от размера страны. Даже такая маленькая страна как Литва может стать большим игроком, как Сингапур и Нидерланды", — добавил он.

И Литва сейчас действительно велика. А получаемые ею инвестиции из США и Тайваня уже в разы превысили то, что даже теоретически мог предоставить Пекин в максимально возможном формате сотрудничества, который не оставил бы Вильнюсу ни независимости, ни почек.

Упорство и преданность ценностям Вильнюса двигают горы. На этой неделе Брюссель обратился в ВТО с заявлением о создании судебной коллегии по делу против Китая за антилитовскую блокаду. Это непростой путь длиной в год + полгода апелляции. И с абсолютно негарантированным результатом, учитывая стандарты доказывания комиссии ВТО. Но это немаловажный прецедент. Пекин хотел испугать макаку, убив курицу, – говоря китайской пословицей. Но все живы и не испугались. И Брюссель находится в шаге от того, чтобы в дополнение к 5G запретить китайские сканеры на границах и присоединиться к американским мерам экспортного контроля для чипов.

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