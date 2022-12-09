Як Литва перемогла Китай: історія найжорсткішої боротьби ЄС та Пекіна

Related video

Понад 20 років тому Вітаутас Ландсберґіс, речник литовського парламенту, під час візиту до Пекіна почав розмову з тодішнім прем'єр-міністром КНР про Тибет і права людини. Розмова настільки неприйнятна, що комуніст не доїв десерт і залишив залу разом зі своїм почтом.

Потім, через 20 років, його онук Ґабріелюс Ландсберґіс, будучи міністром закордонних справ Литви, зустрічався з китайською делегацією в литовському аеропорту. Вони відмовилися продовжувати візит та виходити з аеропорту через те, що саме цього дня литовський парламент проводив міжнародну зустріч зі злочинів комунізму.

Литва будувала свою економіку так, що інвестиції КНР у країну на момент блокади становили 4 млн євро. Тоді як інвестиції Литви в КНР — 40 млн євро.

Протягом багатьох років Пекін вимагав доступу до литовського порту. Але законодавство країни про скринінг інвестицій вважало таку участь надто ризикованою для національної безпеки.

Литва пожертвувала вакцини Тайваню, запропонувала гуманітарні візи мешканцям Гонконгу і першою в ЄС забила тривогу щодо загрози телефонів Xiaomi.

"Wandel durch Handel", німецька формула змін через торгівлю, не працює. Коли ми стикаємося з епохою, коли на перший план виходять геополітичні міркування, економічне взаємопроникнення може стати тягарем, який можуть використати, інструменталізувати або навіть озброїти", — сказав заступник міністра закордонних справ Литви Мантас Адоменас.

Президент Литви Науседа каже, що "Китай був зацікавлений у великих інвестиціях у нашу інфраструктуру та інші сектори, які чутливі до національної безпеки. Але ми маємо національну систему перевірки таких стратегічних інвестицій".

"Торгівля залежить не тільки від розміру країни. Навіть така маленька країна, як Литва, може стати великим гравцем, як Сінгапур та Нідерланди", — додав він.

І Литва зараз справді велика. А інвестиції з США і Тайваню, які вона отримує, вже в рази перевищили те, що навіть теоретично міг надати Пекін у максимально можливому форматі співпраці, який не залишив би Вільнюсу ні незалежності, ні нирок.

Завзятість та відданість цінностям Вільнюса рухають гори. Цього тижня Брюссель звернувся до СОТ із заявою про створення судової колегії у справі проти Китаю за антилитовську блокаду. Це непростий шлях завдовжки на рік + пів року апеляції. І з абсолютно негарантованим результатом з огляду на стандарти доведення комісії СОТ. Але це важливий прецедент. Пекін хотів налякати макаку, вбивши курку, — кажучи китайським прислів'ям. Але всі живі та не злякалися. І Брюссель знаходиться за крок від того, щоб на додаток до 5G заборонити китайські сканери на кордонах і приєднатися до американських заходів експортного контролю для чипів.

Джерело

Важливо