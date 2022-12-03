Нова оборонна стратегія США: загрози на 2023 рік і що Пентагон робитиме з Китаєм та Росією

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Related video

Ключова тема Стратегії національної оборони США

Термінова потреба підтримувати та зміцнювати стримування КНР — єдиного конкурента, який має намір змінити міжнародний порядок та отримати все більшу владу для цього. Насильницькі та дедалі агресивніші спроби КНР змінити Індо-Тихоокеанський регіон та міжнародну систему відповідно до їхніх інтересів та авторитарних уподобань — найбільш масштабний і серйозний виклик національної безпеки США. Для цього створено спеціальну оперативну групу по Китаю.

Росія — гостра загроза

На відміну від Китаю, не може системно кинути виклик США у довгостроковій перспективі. Але російська агресія є безпосередньою, негайною, різкою і гострою загрозою інтересам і цінностям США, а безрозсудна війна Путіна проти України — найгірша загроза європейській безпеці з моменту закінчення Другої світової війни — чітко показала це. Пентагон уважно стежить за зростаючим зближенням Росії з КНР, тому нинішні зусилля та майбутні ініціативи стосуються Росії, навіть якщо орієнтація йде на КНР. КНР та Росія є найнебезпечнішими викликами у всіх сферах.

Інші загрози:

розширення ядерного та ракетного потенціалу Північної Кореї;

просування вперед Ірану в ядерній програмі, підтримка небезпечних озброєних проксі та експорт безпілотників, які Росія використовує для тероризації українських мирних жителів;

постійні загрози з боку глобальних терористичних мереж;

зміни клімату;

пандемії та інші небезпеки, які не поважають кордонів.

Всі ці виклики посилюються широким спектром нових технологій і додатків, що швидко розвиваються, які ускладнюють динаміку ескалації і створюють нові проблеми для стратегічної стабільності.

Стратегія оборони США вимагає від Пентагону:

захищати США від зростаючої багатопланової загрози, що походить від КНР;

стримувати стратегічні атаки проти Сполучених Штатів, союзників та партнерів;

готуватися до перемоги у конфлікті, коли це необхідно;

створювати стійкі Об'єднані сили та оборонну екосистему.

Три основні напрями Стратегії оборони США:

формування інтегрованого стримування;

проведення кампаній;

створення тривалих переваг.

Інтегроване стримування

Передбачає об'єднання передових військових можливостей та оперативних концепцій з потужним міжвідомчим інструментарієм та можливостями союзників та партнерів для плавного стримування агресії у будь-якій галузі та у будь-якому театрі військових дій. Це включає три групи: усередині Міністерства оборони, у міжвідомчій взаємодії та у взаємодії з союзниками та партнерами.

Армія США готова протистояти повному спектру загроз, використовуючи американський дух інновацій, щоб відповідати складнощам сучасного світу. Бездоганне поєднання зусиль зі стримування, щоб зробити основну правду кришталево ясною для будь-якого потенційного ворога — ціна агресії проти Сполучених Штатів чи союзників та партнерів значно перевершує будь-які можливі досягнення.

Космос. Робота над створенням стійких супутникових угруповань, щоб привчити супротивника випробовувати американську свободу і гарантувати, що США переможуть, якщо він спробує це зробити. Кіберпростір: підвищення стійкості та розширення можливості для проведення військових операцій.

Ядерний потенціал США

Головна опора для стратегічного стримування. Повна відданість модернізації всіх трьох складових ядерної тріади. Вперше в історії Пентагону проведено всі основні стратегічні огляди разом: НРР, Огляд ядерної політики та Огляд протиракетної оборони. Це призвело до узгодженості, більш інтегрованого та бездоганного підходу до стримування та управління ризиками, до найтіснішої стратегії зв'язку ресурсів.

Огляд ядерної політики підтверджує, що поки існує ядерна зброя, основна роль ядерної зброї США полягає у стримуванні ядерного нападу на Сполучені Штати, наших союзників та партнерів.

Огляд протиракетної оборони наголошує, що протиракетна оборона сприяє комплексному стримуванню, підриваючи впевненість потенційного супротивника у своїй здатності зробити успішну атаку.

Бюджетна оборона США на 23 фінансовий рік:

• понад $56 млрд на платформи та системи повітряної потужності;

• понад $40 млрд на підтримку панування на морі;

• майже $13 млрд на підтримку та модернізацію сухопутних сил;

• близько $34 млрд на підтримку та модернізацію ядерних сил.

Комплексне стримування — це також тісніша співпраця з безпрецедентною мережею союзників та партнерів:

В Індо-Тихоокеанському регіоні — історична угода AUKUS, тристороння співпраця з Японією та Кореєю, численні багатонаціональні навчання для підвищення боєздатності та оперативної сумісності.

У Європі — єдиний і рішучий НАТО, надзвичайна координація дій близько 50 членів Контактної групи з оборони України, створеної США для захисту самооборони України.

На Близькому Сході, в Африці та Латинській Америці — зусилля щодо зміцнення союзників та партнерів та покращення оперативної сумісності та інтеграції скрізь, де це можливо.

Повсякденна робота з ведення кампанії:

Послідовність ініціатив у межах всього міністерства з просування пріоритетів у часі. Це зміцнює стримування шляхом нарощування бойових переваг чи усунення бойових вразливостей. Ідея полягає в тому, щоб змусити весь Департамент працювати разом, дотримуючись стратегії та логічно пов'язаної послідовності дій для досягнення певного ефекту.

Проведення та послідовність воєнних дій, що згодом змінюють обстановку у сфері безпеки на користь США, робота з обмеження та зриву зловмисних дій конкурентів.

Побудова та тренування сил, які знадобляться у кризі чи конфлікті, включаючи запит на 135 млрд доларів у бюджеті минулого року для подальшого інвестування у готовність. Оновлення позиції в Індо-Тихоокеанському регіоні, щоб зробити її більш стійкою до агресії. У межах програми AUKUS ув'язування передових можливостей з активними військовими навчаннями разом із союзниками.

Створення постійних переваг щодо подальшого зміцнення основ оборонного підприємства та інновації — центральне місце оборонної стратегії США. Полягає у розвитку сил, використанні новітніх технологій та інвестиціях у видатних людей Департаменту, це найцінніший ресурс.

Створення резерву швидких оборонних експериментів, який фінансує різні підрозділи міністерства для спільної роботи з усунення критичних прогалин у спільних бойових діях.

Понад 130 млрд доларів у бюджетному запиті на наступний рік на дослідження, розробки, випробування та оцінку. Це найбільший бюджет на НДДКР за історію Пентагону.

Оновлення роботи з промисловими партнерами, зокрема зміцнення ланцюжка постачання та оборонно-промислову базу. Боротьба з небезпеками зміни клімату, включаючи забезпечення того, щоб збройні сили могли продовжувати добре працювати в спекотніших і суворіших умовах.

НРР вимагає ще глибших інвестицій у людей — найцінніший ресурс Пентагону та основа американської безпеки. До бюджету президента включено підвищення заробітної плати військовослужбовців на 4,6% з 1 січня 2023 року. Спрощення отримання житла та переїзду на нове місце служби, забезпечення догляду за дітьми та допомога подружжю військовослужбовців.

Союзники та партнери США

Взаємні союзи та партнерства є найбільшою глобальною стратегічною перевагою. Тісна співпраця з союзниками та партнерами є основною для інтересів національної безпеки США та колективної спроможності вирішувати проблеми, які являють КНР та Росія, водночас відповідально справляючись із низкою інших загроз.

Але прогрес на цьому фронті буде неможливим, якщо не усунути давні інституційні бар'єри, що перешкоджають колективному плануванню, операційній сумісності та взаємовигідним закупівлям, включаючи необхідність підвищення кібербезпеки та усунення бар'єрів для обміну інформацією.

Збройні сили США залишаються наймогутнішою бойовою силою в історії та джерелом стабільності у неспокійному світі. І віддані стратегії, яка збереже це становище.

Сполучені Штати наділені цілою низкою чудових якостей, які дають їм величезні переваги. Жодна країна на Землі не перебуває в кращому становищі для вирішення проблем, які ми повинні вирішити в це вирішальне десятиліття, і для перемоги у змаганні за те, що визначатиме решта сторіччя. Завдання на покоління — об'єднати та інтегрувати ці чудові якості, розвиваючи можливості разом з можливостями союзників та партнерів для підтримки та зміцнення вільної та відкритої міжнародної системи, яка дедалі більше наражається на загрозу.

Огляд ядерної політики США

Ядерна політика США встановлює стратегію, яка стосується ядерній зброї для стримування всіх форм стратегічного нападу. Це включає застосування ядерної зброї будь-якого масштабу, а також атаки стратегічного характеру з високими наслідками з використанням неядерних засобів. Будь-яке застосування противником ядерної зброї докорінно змінить характер конфлікту.

Поки існує ядерна зброя, її фундаментальною роллю є стримування ядерної атаки на Сполучені Штати, союзників та партнерів. Сполучені Штати розглядатимуть можливість застосування ядерної зброї лише за екстремальних обставин для захисту життєво важливих інтересів Сполучених Штатів або їхніх союзників та партнерів.

У найближчому майбутньому ядерна зброя залишатиметься основою стратегічного стримування США. Інші неядерні засоби можуть доповнити, але не можуть замінити ядерне стримування за певних обставин.

Але лише стримування не може знизити ядерну небезпеку. Пентагон також зосередиться на контролі над озброєннями та нерозповсюдженні як життєво важливих елементах збалансованого підходу.

Nuclear Posture Review оголошує про зняття з експлуатації застарілої ядерної гравітаційної бомби B-83 Tac 1 і скасування непотрібної ядерної крилатої ракети морського базування. Ядерна тріада та ядерні системи командування та управління та зв'язку працюють поза своїм початковим проектним терміном експлуатації, США повністю модернізуватимуть їх.

Ми також прагнемо співпрацювати з Міністерством енергетики та Національним управлінням ядерної безпеки, щоб створити сучасну ядерну інфраструктуру, здатну протистояти поточним та майбутнім загрозам. Ніякий інший елемент військової могутності США не може замінити унікальний ефект стримування ядерної зброї та навчених професійних ядерних сил, які використовують її.

Огляд протиракетної оборони США

Росія без розбору використовує тисячі наступальних ракет в Україні, і переважно не для високоточних воєнних ефектів, а натомість використовує терористичну зброю широкого радіусу дії, щоб завдати жахливих страждань невинним цивільним особам. Використання Росією ракет в Україні показує, що зброя стане спільною рисою конфлікту 21 століття.

Балістичні, крилаті, гіперзвукові та нижчі рівні загрози, такі як безпілотні авіаційні системи, є ризиком, що зростає і прискорюється для США, американських сил за кордоном, а також союзників і партнерів. Пошук шляхів ефективного захисту від цих загроз є важливим завданням.

США продовжуватимуть випереджати загрозу Північної Кореї. Для цього Міністерство активно вдосконалить наявні можливості активної протиракетної оборони, водночас додаючи нові. Це включає нові космічні і наземні датчики, розробку 20 нових перехоплювачів наступного покоління, які планується почати вводити в дію у 2028 році.

Вітчизняні системи протиракетної оборони не призначені та не здатні захистити від складного набору ракетних загроз, які Китай чи Росія можуть використати проти США. Опора на ядерні сили США для стримування стратегічних загроз є давньою політикою США та наступністю цього і всіх попередніх оглядів протиракетної оборони.

Одним новим напрямом в огляді протиракетної оборони є відданість протиракетної оборони Гуамо. Гуамо є ключовим оперативним та логістичним центром США в Індо-Тихоокеанському регіоні та протиракетна оборона Гуамо вимагатиме постійної та багаторівневої протиракетної оборони як проти балістичних, так і крилатих ракет. Ми також зобов'язуємося вивчити технічні рішення двох загроз: крилатих ракет та безпілотників.

Дипломатія є важливим елементом комплексного стримування.

Джерело

Важливо