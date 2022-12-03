Повторення Херсонського успіху. Росія готова тікати з Пологів — ключового транспортного вузла Запоріжжя

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За місяці, що пройшли з початку вдалого застосування Збройними силами України американських HIMARS по важливим російським цілями, у ворога так і не з'явилося скільки-небудь ефективної тактики протидії цим руйнівним ударам.

Це вкотре підтверджується зараз у Запорізькій області. Як росіяни після руйнування їхньої логістики та ударів по ключових військових об'єктах за допомогою американських HIMARS змушені були минулого місяця залишити Херсон, так вони і зараз залишають пристрілені українцями позиції у Запоріжжі. Відступають ближче до недосяжного — поки що — для HIMARS'ів свого глибокого тилу.

Цей висновок можна зробити з того, що вони залишають важливе місто Пологи. Так вийшло, що я ці місця трохи знаю — три роки тому довелося побувати недалеко від Пологів: у Малій Токмачці, Оріхові та Преображенці.

Так от для цього регіону Пологи — це дуже важливий транспортний вузол. Він розташований у ключовому для цієї частини області місці, тому ворог намагався утримати його якнайдовше.

А тепер залишає його. Як пояснює Інститут вивчення війни (ISW), пересування російських військ у Запорізькій області свідчить про те, що "російські війська не можуть захистити критично важливі райони на тлі посилення українських ударів по місцях зосередження російських сил та їхньої логістики".

І тому росіяни виводять особовий склад із позицій, розташованих тут — щоб зменшити вплив зростаючої кількості українських ударів по зосередженням російської живої сили та техніки.

Експерти ISW також вважають, що відхід з Пологів особливо примітний, оскільки населений пункт знаходиться на критично важливій дорожній розв'язці. І російським силам без контролю цієї розв'язки, ймовірно, буде важче захищати ще одне дуже важливе для позицій росіян в області місто — Токмак — під час українського контрнаступу.

ISW доходить висновку, що звільнення з критично важливої позиції може свідчити про те, що російські війська не можуть захистити всю лінію фронту в Запорізькій області та визначають пріоритетні місця для зосередження сил.

Водночас, за даними розвідки Британії, на дії та маневри росіян у Пологах та інших окупованих територіях впливає такий серйозний фактор, як посилена логістичними проблемами брак боєприпасів.

Зазначається, що відхід російських військ із західного берега Дніпра в листопаді надав Збройним силам України можливість завдати ударів по додатковим російським логістичним вузлам та лініям зв'язку.

Ця загроза з високою ймовірністю спонукала російських логістів перемістити вузли поставок, зокрема залізничні перевантажувальні пункти, далі на південь та схід, йдеться в огляді британської розвідки.

Зокрема, російським логістичним підрозділам необхідно проводити додаткові трудомісткі вантажно-розвантажувальні роботи із залізничного на автомобільний транспорт. Водночас, автомобільні перевезення для забезпечення російських передових оборонних позицій залишатимуться вразливими до української артилерії, констатує розвідка Великобританії.

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