Повтор Херсонского успеха. Россия готова бежать из Пологов — ключевого транспортного узла Запорожья

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За месяцы, прошедшие с начала удачного применения Вооруженными силами Украины американских HIMARS по важным российским целям, у врага так и не появилось сколько-нибудь эффективной тактики противодействия этим разрушительным ударам.

Это в очередной раз подтверждается прямо сейчас в Запорожской области. Как россияне после разрушения их логистики и ударов по ключевым военным объектам с помощью американских HIMARS вынуждены были в прошлом месяце покинуть Херсон, так они и сейчас оставляют пристреленные украинцами позиции в Запорожье. Отступают поближе к недостижимому — пока — для HIMARS'ов своего глубокого тыла.

Этот вывод может сделать из того, что они уходят из важного города Пологи. Так получилось, что я эти места немного знаю — три года назад пришлось побывать в расположенных неподалеку от Пологов Малой Токмачке, Орехове и Преображенке.

Так вот, для этого региона Пологи — это очень важный транспортный узел. Он расположен в ключевом для этой части области месте, поэтому враг пытался удержать его как можно дольше.

А теперь оставляет его. Как объясняет Институт изучения войны (ISW), передвижение российских войск в Запорожской области свидетельствует о том, что "российские войска не могут защитить критически важные районы на фоне усиления украинских ударов по местам сосредоточения российских сил и их логистике".

И потому россияне выводят личный состав с позиций, расположенных здесь — чтобы уменьшить влияние растущего количества украинских ударов по сосредоточениям российской живой силы и техники.

Эксперты ISW также считают, что уход из Пологов особенно примечателен, поскольку населенный пункт находится на критически важной дорожной развязке. И российским силам без контроля этой развязки, вероятно, будет труднее защищать еще один очень важный для позиций россиян в области город Токмак во время украинского контрнаступления.

ISW приходит к выводу, что уход из критически важной позиции может свидетельствовать о том, что российские войска не могут защитить всю линию фронта в Запорожской области и определяют приоритетные места для сосредоточения сил.

В то же время, по данным разведки Британии, на действия и маневры россиян в Пологах и других оккупированных территориях влияет такой серьезный фактор, как усугубленная логистическими проблемами нехватка боеприпасов.

Отмечается, что уход российских войск с западного берега Днепра в ноябре предоставил Вооруженным силам Украины возможность нанести удары по дополнительным российским логистическим узлам и линиям связи.

Эта угроза с высокой вероятностью побудила российских логистов переместить узлы поставок, в том числе железнодорожные перегрузочные пункты, далее к югу и востоку, говорится в обзоре британской разведки.

В частности, российским логистическим подразделениям необходимо проводить дополнительные трудоемкие погрузочно-разгрузочные работы с железнодорожного на автомобильный транспорт. В то же время, автомобильные перевозки для обеспечения российских передовых оборонных позиций будут оставаться уязвимыми для украинской артиллерии, констатирует разведка Великобритании.

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