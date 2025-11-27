У Украины уже нет двух месяцев в запасе: мирный план на столе у Путина — снова будет тянуть время?

АПГРЕЙД МИРНОГО ПЛАНА ТРАМПА С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ УКРАИНЫ И ЕВРОПЫ — НА СТОЛЕ У ПУТИНА

Новый спецпредставитель президента Трампа Дэн Дрисколл, который на прошлой неделе лично передал президенту Зеленскому первую версию ультимативного мирного плана Трампа из 28 пунктов, вчера и сегодня в столице ОАЭ Абу-Даби лично знакомит россиян с более взвешенной версией этого плана из 19 пунктов. Эта версия появилась после переговоров в Женеве в минувшее воскресенье с учетом принципиальных для Украины и европейских партнеров подходов к окончанию войны и предоставлении нашей стране гарантий безопасности.

После получения обновленного документа от Дэна Дрисколла в Абу-Даби российскими чиновниками он передан последними российскому руководству. И таким образом у Кремля исчезнет возможность уклоняться от формулировок о своем отношении к оценке этого документа и о своем участии в дальнейшей работе над условиями мирного договора.

Однако важный момент заключается в том, что россияне расценивают официальную презентацию им новой версии мирного плана с учетом подходов Украины и европейцев как повод обсудить пункты нового плана напрямую между Путиным и Трампом. Без участия Украины и европейских стран. В удобном и для Путина, и для Трампа формате разговора "больших парней".

Которые договариваются между собой, а затем доводят свое общее решение до маленьких партнеров и при необходимости готовы давить на последних для выполнения результатов договоренностей "больших парней".

То есть, вместо проведения широкой мирной конференции с привлечением всех ключевых сторон (Украины, США, Европы и самой РФ) в Кремле хотят все решить напрямую с Трампом. И результатом такого решения должна стать версия 2.0 того самого мирного плана из 28 пунктов Виткоффа-Дмитриева. В котором снова могут вынырнуть неприемлемые для Киева и наших европейских партнеров российские "хотелки". После чего понадобится опять антикризисная Женева для приведения американского изложения этого российского "вишлиста" к приемлемому для потребления и реализации виду.

Это новая попытка Москвы затянуть процесс формулировки условий окончания войны в Украине и предоставления гарантий безопасности нашей стране. После предыдущей попытки Трампа договориться с Путиным об этих вещах на Аляске 15 августа Путин пару месяцев с серьезным видом рассказывал, что он готов закончить войну. Вот только вроде бы нужно провести долгую и основательную работу над комплексным решением всего комплекса задач этого мира и гарантий безопасности.

Тогда терпение у Трампа лопнуло через два месяца ожидания практических результатов после их встречи на Аляске. 23 октября американский президент отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным в Будапеште — чтобы снова поговорить в общих чертах не о чем конкретном. Он также сообщил о новых санкциях США, которые были направлены против двух крупнейших российских нефтяных компаний — "Роснефть" и "Лукойл".

Сейчас Путин снова готов неделями показывать готовность договориться с миротворцем Дональдом напрямую о мире в Украине и тянуть время для того, чтобы продолжать войну в Украине.

Но на этот раз у Трампа, Украины и Европы нет еще двух месяцев для выслушивания этих пустых разговоров.

Очень четко по этому поводу сказал немецкий канцлер Фридрих Мерц: для успеха любого плана прекращения российско-украинской войны нужна реальная готовность Кремля к переговорам: "Совместный мирный план имеет целью запустить процесс. А чтобы это произошло, Россия должна сейчас сесть за стол переговоров. Пока не будет ее видимой готовности к этому — не будет ни процесса, ни мира".

