"Зеленые человечки" в Европе: почему вторжение России возможно в ближайшие три недели

СКОЛЬКО КВАДРАТНЫХ САНТИМЕТРОВ НАТО ЗАЙМЕТ САПОГ РОССИЙСКОГО "ЗЕЛЕНОГО ЧЕЛОВЕЧКА"?

Сухопутная операция России в Европе может состояться уже в течение ближайших трех недель.

Это, как выражаются военные аналитики, сценарий высокой вероятности.

Утверждать о его высокой достоверности дает совокупность следующих факторов:

1. С момента вторжения двух десятков российских дронов в Польшу в ночь с 9 на 10 сентября прошел месяц. Этого времени для стран-членов НАТО оказалось недостаточно для того, чтобы принять и практически реализовать антикризисные решения по реагированию на подобные атаки как минимум на национальном уровне в своих странах. Так же, как необходимые протоколы и регламенты действий во время таких атак не были приняты на уровне самого НАТО.

Несмотря на беспрецедентную частоту применения статьи 4 Устава альянса о проведении консультаций (дважды за две недели — по просьбе Польши после атаки дронов и Эстонии и Эстонии после того, как три российских МиГ-31 нарушали эстонское воздушное пространство в течение более десяти минут, при том что до этого с момента основания НАТО в 1949 году статью 4 применяли всего семь раз).

Из отдельных положительных сдвигов для наработки действенных средств реагирования на российские атаки дронами можно отметить инициативы руководства земли Баварии в Германии, федерального правительства ФРГ и бельгийской компании Thales по уничтожению таких дронов. Однако для практической реализации этих инициатив понадобится еще некоторое время.

Вне всякого сомнения, отсутствие готовности Европы здесь и сейчас дать жесткий ответ российским нападениям поощряет россиян идти дальше в испытании (и демонстрации слабости) европейской безопасности.

2. Важный момент: когда военные европейских стран НАТО оценивают возможные направления следующих российских ударов, то исходят, естественно, из военной логики.

Вот интересно: сколько еще "специальных военных операций" должен провести бывший кагэбист Путин, чтобы в НАТО поняли: клан спецслужбистов играет главную скрипку в российской власти и правила войны против европейцев определяют не российские военные, а в первую очередь шайка спецслужбистов во главе с Путиным?

У этой стаи логика — не военная, это логика спецслужб. В которой удар наносится не там, где у россиян лучшие подготовленные позиции, а там, где можно быстро "расшатать" и так же быстро поразить противника.

В перечне таких точек уязвимости есть очевидные места — например, возможное нападение "зеленых человечков" на одну из стран Балтии или Польшу с территории Беларуси или Калининградского эксклава РФ, попытка взять под контроль "Сувалкский коридор" из Беларуси в этот эксклав или военизированный рейд с территории РФ для защиты прав русских в приграничную эстонскую Нарву, где русские составляют более 80% населения.

Но есть и огромное количество других возможностей. Которые смогут заблаговременно выявить и помочь нейтрализовать именно специальные службы стран Запада.

3. За месяц, прошедший с момента вторжения российских дронов в Польшу, Россия подтвердила очевидную и до того вещь: Путин ведет войну против коллективного Запада и, в частности, Европы с постоянным повышением качества и количества инструментов, которые он использует в этой войне против противника. Это процесс эскалации (от которой изо всех сил пытаются годами убежать на Западе), Россия действует по принципу ракеты, которая мчится вверх в космос. Позади остается сначала первая космическая скорость, потом — вторая, потом — третья...

Процесс этой эскалации запустился с момента захвата Крыма в 2014-м, затем ускорился войной на Донбассе, затем — широкомасштабной войной в нашей стране. Для того, чтобы понять значение и масштаб этой эскалации, достаточно будет сказать, что Путин как человек, нажавший в 2014-м году в этом процессе кнопку "Пуск", остановить эту ракету сейчас сам уже не способен. Даже если бы и хотел. Но он не хочет — и в этом "царь" и его "бояре" полностью монолитны. Только жесткое и огромное принуждение может прекратить это движение путинской России по спирали эскалации. Такое, как применил против СССР Рональд Рейган.

4. Одобрение перехода на качественно новый этап эскалации, четвертый — открытые кинетические военные операции против Европы — вне всякого сомнения Путин получил от своего ближайшего крупного союзника — китайского лидера Си Цзиньпиня. Так же, как получил такое же одобрение перед вторжением в Украину в 2022 году. Тогда 4 февраля 2022-го на встрече в Пекине Си и Путин согласовали "партнерство без ограничений", которое распространялось и на поддержку вторжения РФ в Украину — и уже 24 февраля Путин начал полномасштабное вторжение в нашу страну. 2 сентября нынешнего года в Пекине новая встреча Путина с Си, российский президент хвастается "беспрецедентными" отношениями их стран — и 10 сентября происходит вторжение российских ударных дронов на территорию страны-члена НАТО.

5. Почему именно в ближайшие три недели высока вероятность существенного повышения градуса эскалации Путиным? Потому что 31 октября Трамп и Си Цзиньпин на саммите АТЭС, который будет проходить в Южной Корее, будут обсуждать условия big deal между их странами и прекращение огня в Украине вполне может быть одной из опций их большой сделки. О чем сказал сам Трамп в прошлом месяце назад после телефонного разговора с Си. Он сообщил, что между разговорами о фентаниле и TikTok они с Си договорились и о том, что войну РФ против нашей страны нужно заканчивать...

6. В условиях, когда шансов стать третьим равноправным субъектом за столом переговоров в Южной Корее за три недели у Путина шансов нет, у российского кормчего остается на руках не так много козырей (как любит говорить Трамп), чтобы обратить на себя внимание этих двух "больших парней". И эскалация агрессии против европейских стран НАТО — это козырь № 1.

Здесь есть важный момент: российский "пипл" является уже достаточно "разогретым" многолетним потреблением продуктов жизнедеятельности отечественной пропаганды об успешном укрощении Россией натовских ястребов. Этот "пипл" не сильно напрягает, что из-за этого мнимого укрощения у него хлеба стало меньше, однако нетерпеливо ожидает ярких зрелищ. Хочет увидеть демонстрацию мощи "второй армии мира" не пиратскими короткими рейдами дронов и самолетов высоко в воздухе, а в картинке, как сапоги российских солдат прошлись по натовской земле. Даже если это будут опять просто "зеленые человечки", которых сложно идентифицировать, Кремль с помощью медиа подробно растолкует глубинному российскому народу об успехе в Европе крымского римейка с "зелеными человечками".

7. Действуя таким образом, Путин также надеется усилить не только свои позиции, но и позиции китайского лидера перед началом диалога Си и Трампа о перераспределении сфер влияния и новом мировом порядке.

То есть, в новой эскалации в Европе до встречи 31 октября лидеров США и КНР напрямую заинтересован не только Путин, но и Си Цзиньпин. Вот почему, к сожалению, сохранение в ближайшие недели градуса российской эскалации в Европе просто на нынешнем уровне — это, как опять же говорят военные аналитики, сценарий низкой вероятности.

