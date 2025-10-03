Европа и НАТО ожидают большую войну с РФ: насколько готовы к ней европейцы, — ВВС (фото)

В руководстве НАТО заявляют, что Россия уже ведет против альянса гибридную войну и одновременно готовится к возможности масштабного конфликта. Резкий рост инцидентов с нарушением воздушных границ стран-членов НАТО спровоцировал напряженность в Европе и вызвал обеспокоенность долгосрочными планами Кремля.

Западные эксперты отмечают, что российская экономика все больше мобилизуется под нужды войны, что способствует наращиванию военного потенциала страны. Однако признаков неминуемого вторжения — таких как массовое перебрасывание войск — пока не наблюдается. Большинство аналитиков считают, что для подготовки к войне против НАТО России потребуется несколько лет.

Журналисты BBC собрали основные вопросы, связанные с готовностью Европы к возможной большой войне, и проанализировали позиции сторон.

Может ли Россия напасть на НАТО?

Война против Украины, враждебность российского руководства к альянсу и стремительная милитаризация дают основания полагать, что в будущем Кремль может пойти на агрессию против НАТО. История последних лет подтверждает опасения: аннексия Крыма в 2014 году, войны на Донбассе, военные учения "Запад" в Беларуси и полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Расширение НАТО за счет вступления Финляндии и Швеции стало ответом на российскую агрессию. При этом Россия восприняла усиление присутствия альянса у своих границ как прямую угрозу.

Почему страны Балтии называют вероятным театром боевых действий?

Балтийский регион — единственное место, где Россия имеет длинную сухопутную границу с НАТО. Эстония, Латвия и Литва традиционно рассматриваются как уязвимые, особенно из-за "Сувалкского коридора" — узкой полосы, соединяющей Польшу и Литву. В случае его перекрытия страны Балтии окажутся практически отрезаны от остальной Европы.

Военнослужащие Вооруженных сил Эстонии Фото: Открытые источники

Ведет ли Россия гибридную войну против НАТО?

Да, считают в альянсе. Под "гибридными действиями" понимаются диверсии, кибератаки, провокации и нарушения воздушного пространства. Среди последних примеров — повреждения кабелей в Балтийском море, вторжения российских беспилотников в Польшу, пролеты истребителей МиГ-31 над Эстонией, дроны у аэропортов Дании и Норвегии.

В ответ НАТО запустило операции Baltic Sentry для защиты инфраструктуры и Eastern Sentry — для обороны воздушного пространства.

Как НАТО собирается воевать с Россией?

Тактика западных стран принципиально отличается от российской. В случае войны альянс будет опираться на высокоточные ракеты, артиллерию, авиацию и военно-морские силы, а беспилотники использовать в основном для разведки и наведения.

Ключевая стратегия НАТО — сдерживание противника малыми силами и быстрое развертывание основных частей к линии фронта. В восьми странах Европы уже размещены многонациональные боевые группы.

Солдаты Бундесвера на учениях Фото: НАТО

В то же время у армии РФ будут свои преимущества — это большое количество тактических и дальних ударных дронов и отработанная штурмовая тактика небольших пехотных групп. Все это появилось в ходе войны против Украины, которая перешла в стадию позиционной.

Есть ли у НАТО боеспособная армия?

У альянса нет единой армии, но суммарно вооруженные силы стран-членов в Европе примерно равны численности российской армии. При этом мобилизационный ресурс НАТО значительно выше: население стран альянса в Европе составляет около 600 млн человек против 146 млн в России. При этом Польша, Финляндия и страны Балтии активно наращивают свои резервы и территориальную оборону.

"Общая численность армий стран НАТО составляет в среднем по разным подсчетам 3,5 млн. военных (от 3,2 до 3,8 млн.), из которых 1,3 миллиона — это американские военные", — отмечают аналитики BBC.

В то же время численность армии РФ достигает 2 209 130 человек, из которых 1,5 млн военнослужащие, а остальные — гражданский персонал.

Аналитики отметили и положение вещей в области военной медицины. Так в Германии прорабатывают медицинское обеспечение будущих боевых действий: ожидается, что госпитали должны будут принимать до тысячи раненых в сутки.

Опыт Украины показывает: характер травм изменился, и врачи должны быть готовы к лечению не только огнестрельных, но и массовых взрывных ранений от дронов-камикадзе.

Фактор ядерного оружия

В Европе ядерное оружие имеется у Франции и Великобритании, а на территории ряда стран сохраняются американские тактические заряды. Россия также владеет стратегическим и тактическим ядерным арсеналом, часть которого размещена в Беларуси.

Опасность тактического ядерного оружия (ТЯО) заключается в более низком пороге применения. Однако именно наличие такого оружия в Европе создает дополнительный уровень сдерживания, уменьшая вероятность прямого конфликта.

Стратегический ракетный комплекс "Ярс" Фото: ТАСС

Роль США и самостоятельность Европы

Несмотря на сохраняющееся действие 5-й статьи Североатлантического договора, Европа все чаще задумывается о собственной оборонной независимости. В эпоху Дональда Трампа Вашингтон не раз заявлял о снижении своей роли в защите Европы, что вынудило союзников искать собственные пути обеспечения безопасности.

Польша активно развивает военно-техническое сотрудничество с США, но в ЕС в целом набирает силу идея большей самостоятельности в оборонной политике.

Экономика и военный потенциал

После распада СССР европейские страны сокращали военные расходы, однако война в Украине изменила ситуацию. В 2025 году военный бюджет стран НАТО в Европе достигнет 381 млрд евро, из которых около 130 млрд будут направлены на оборонно-промышленный комплекс.

Новые заводы строятся в Германии, Польше, странах Балтии. Такие компании как Rheinmetall, MBDA и Sweden Ballistics активно расширяют производство. Но эксперты отмечают: пока европейский ВПК не способен покрыть все потребности, особенно в противодействии новым угрозам — беспилотникам и малым мобильным группам.

Война РФ и НАТО: выводы экспертов

По оценкам аналитиков, Россия не готова к войне с НАТО. Ее силы связаны войной в Украине, где Вооруженные силы РФ несут многотысячные потери. Однако даже завершив конфликт в Украине, России потребуется несколько лет для подготовки к новой войне. Причем масштабное сосредоточение войск у границ Европы станет заметным задолго до возможного вторжения.

"Продолжать войну в Украине и начать новую Россию явно не в состоянии. Более того, сам факт гибридных действий России часто трактуют как признак того, что дела на фронте у российской армии не самые лучшие", — подытожили в BBC.

Ранее сообщалось, что журналистов CNN пригласили совершить восьмичасовой наблюдательный полет над Восточной Европой. Цель мероприятия — попытаться “заглянуть” вглубь территории России и Беларуси, чтобы обнаружить возможное вторжение в воздушное пространство НАТО.