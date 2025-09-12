НАТО запускает операцию "Восточный часовой" для сдерживания России, — Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что запущена новая миссия по укреплению обороны восточного фланга Европы в ответ на вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши.

Об этом Рютте заявил на пресс-конференции в штаб-квартире Альянса в Брюсселе, Бельгия. "Восточный часовой" ((Eastern Sentry) будет запущен в ответ на вторжение российских дронов на территорию Польши. Генсек НАТО заявил, что это было "безрассудно и неприемлемо", пишет Reuters.

"Мы не можем допустить, чтобы российские беспилотники вторгались в воздушное пространство союзников", — заявил Рютте, объявляя об операции "Восточный часовой".

Миссия, которая начнется вечером в пятницу, 12 сентября, будет включать в себя целый ряд сил и средств, включая воздушные и наземные базы.

По словам Рютте, на данный момент к миссии присоединились такие союзники, как Дания, Франция, Великобритания и Германия, а другие страны готовятся присоединиться.

Главнокомандующий НАТО Алексус Гринкевич заявил, что НАТО будет защищать каждую пядь территории альянса.

"Польша и граждане стран Альянса должны быть уверены в нашей быстрой реакции в начале этой недели и в нашем важном заявлении, сделанном здесь сегодня", — сказал он.

Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что Россия специально запустила ударные дроны в Польшу во время массированной воздушной атаки по Украине 10 сентября. Там отметили, что российские БПЛА летели двумя группами без маневров прямо к границе Украины с Польшей. Первая группа шла через территорию Украины, а вторая — через Беларусь.

А премьер-министр Польши Дональд Туск и глава Министерства иностранных дел Радослав Сикорский уже отреагировали на заявление Дональда Трампа относительно дронов РФ. Трамп заявил, что это "возможно была ошибка". В Польше это решительно опровергли.