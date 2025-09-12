"Шахеды" долетели по SIM-картам: РФ специально направила дроны в Польшу, — СМИ

Российские БПЛА летели двумя группами без маневров прямо к границе Украины с Польшей, их системы наведения были устойчивы к РЭБ.

Войска России специально направили часть ударных дронов в Польшу во время массированной воздушной атаки по Украине 10 сентября. Об этом сообщили источники "Суспільного" в Генеральном штабе ВСУ.

Собеседники заметили, что российские БПЛА летели двумя группами без маневров прямо к границе Украины с Польшей. Первая группа шла через территорию Украины, а вторая — через Беларусь.

У Генштаба есть программный продукт, который позволяет следить за полетом БПЛА, добавил источник.

"Мы не видим там влияния наших средств радиоэлектронной борьбы. Вероятно, их системы наведения были построены с использованием систем устойчивых к влиянию РЭБ. БПЛА двигались прямо. Я считаю, что это "Шахеды" долетели до Польши", — пояснил собеседник вещателя.

Источник подтвердил информацию, что в залетевших в Польшу беспилотниках были SIM-карты.

Тем временем лидер ультраправой польской партии "Конфедерация" Януш Корвин-Микке обвинил Украину в ударах дронами по Польше. Политик сказал, что дальность полета "Гербера" до 600 км, именно по этой причине их "запустили из Украины".

По его убеждению, нападение могли спланировать "по приказу польских властей, которые решили начать Третью мировую войну".

Напомним, после прилета дронов 10 сентября Польша решила усилить свои средства ПВО и применила стать 4 Устава НАТО о консультациях с союзниками.

Эффективность ПВО стран-членов НАТО оказалась в 5–6 раз ниже, чем у Украины. Истребители F-16 и F-35, а также ЗРК Patriot запускали дорогие ракеты, но сбили всего 3–4 дрона из 19–23.