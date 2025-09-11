Дайте нам "стену дронов": Польша запросила у НАТО дополнительные средства ПВО

Польша обратилась к союзникам по НАТО с просьбой предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с беспилотниками после того, как российские дроны нарушили ее воздушное пространство.

После инцидента с российскими беспилотниками Польша применила статью 4 Устава НАТО, инициировав консультации союзников, и обратилась с официальным запросом на дополнительную военную помощь, включая системы Patriot и технологии борьбы с дронами. Об этом сообщило агентство Bloomberg, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, такая мера не выглядит избыточной поскольку российские БПЛА — не единственная угроза со стороны Москвы.

"Нам нужны системы Patriot, потому что беспилотники — не единственная форма угрозы, исходящей от России в отношении нашего воздушного пространства. Нам также нужна антидронная стена", — заявил польский министр.

Между тем союзникам может быть сложно поставить более современные системы ПВО, такие как Patriot. Заместитель министра обороны Германии Йенс Плетнер отметил, что эти комплексы "сейчас эффективнее размещать в Украине", но заверил, что Германия "не уклоняется от своей ответственности за защиту НАТО".

А министр обороны Великобритании Джон Хили, который назвал инцидент с дронами "опасным и безрассудным" ходом Кремля, заявил о готовности британского правительства рассмотреть запрос Варшавы.

В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск написал в соцсетях, что он обсудил с европейскими лидерами, включая президента Украины Владимира Зеленского вопрос о конкретной поддержке противовоздушной обороны страны.

Налет российских дронов на Польшу: что произошло

Напомним в ночь на 10 сентября Россия атаковала Украину дронами и ракетами, однако часть беспилотников зашла на территорию Польши. Впервые за время войны польские военные вынуждены были применить авиацию и системы ПВО для уничтожения целей над своей территорией.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что воздушное пространство страны нарушалось как минимум 19 раз. Он подчеркнул, что дроны прилетели не из Украины, а непосредственно с территории Беларуси, что делает этот случай "гораздо более опасным, чем все предыдущие провокации".

На фоне атаки польские власти временно закрыли четыре аэропорта, а силы территориальной обороны сообщили, что могут сократить время явки резервистов в восточных воеводствах.