Подготовка к Третьей мировой: с какой целью РФ атаковала Польшу дронами, — Храпчинский (видео)

Ночная атака российских беспилотников по территории Польши могла быть направлена не только против инфраструктуры Украины, но и на проверку возможностей польской противовоздушной обороны. Некоторые БПЛА заходили с территории Беларуси, что может говорить о подготовке этой страны в качестве площадки для агрессии РФ.

Related video

В ходе воздушного налета часть беспилотников заходила в Польшу с направлений, близких к границе с Беларусью, что может свидетельствовать о попытке Кремля проверить восточные фланги НАТО. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал бывший офицер воздушных сил, заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

Дроны в Польше - комментарий Храпчинского с 11:49

При этом эксперт подчеркнул, что на территории Беларуси активно восстанавливаются аэродромы, склады вооружений и производственные мощности. Все это, по его словам, подтверждает угрозу использования Беларуси в качестве плацдарма для возможной эскалации против Европы.

"Я думаю, что ни для кого не секрет, что мир готовится, по крайней мере мы понимаем это, что готовится к Третьей мировой войне и это видно по объединению стран Китай, Корея, Россия, Иран, Индия… То есть мы видим формирование определенной силы, которая предусматривает возможное применение оружия уже непосредственно по Европе. Поэтому хотелось бы адекватной реакции со стороны НАТО и Европы", — подчеркнул аналитик.

Важно

Могут разместить "Орешник": под Минском строят секретную военную базу (спутниковые снимки)

По его словам, ответом Европы должно стать не только усиление отдельных польских границ, но и возобновление инициативы "Небесный щит Европы". Речь, по его мнению, должна идти о совместном закрытии воздушного пространства над западной частью Украины европейскими силами. Это позволит распределить ресурсы и усилить защиту от массированных атак дронов.

Также Храпчинский отметил, что на сегодняшний день можно наблюдать фрагментированную Европу — это страны, которые по отдельности заявляют о помощи Украине. Но они не объединяются, чтобы нанести решительный удар по российской агрессии. А ведь речь идет не только об Украине, а о предотвращении начала Третьей мировой войны.

Российские БПЛА в Польше: детали инцидента

Напомним, в ночь на 10 сентября российские БПЛА несколько раз нарушили воздушное пространство Польши. В ответ на действия Вооруженных сил РФ власти страны подняли F-16, активировали средства ПВО и временно закрыли аэропорты.

Позже премьер-министр Польши Дональд Туск назвал нарушение воздушного пространства страны во время ночного нападения РФ на Украину "масштабной провокацией" и созвал экстренное заседание правительства.

В свою очередь российская сторона отказалась комментировать инцидент. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков по обычаю переадресовал вопрос об атаке российских БПЛА на Польшу к Министерству обороны РФ, а там заявили, что атаковать цели в Польше "не планировали".