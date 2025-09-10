Российские "Шахеды" над Польшей: Кремль и Минобороны РФ все отрицают и требуют доказательств

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос об атаке российских дронов на Польшу к Министерству обороны РФ, а там заявили, что атаковать цели в Польше "не планировали".

Песков отказался отвечать на вопрос журналиста о шахедах в Польше. По словам пресс-секретаря Путина, Кремль не получал каких-либо запросов от руководства Польши на контакты на фоне ситуации вокруг "сбитых в стране БПЛА", пишет ТАСС.

Российский дрон на поле в Польше

"Нет, насколько мне известно — нет. В Кремль — нет", — ответил Песков на вопрос, поступали ли сегодня от Варшавы запросы на контакты.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопросы об "инциденте с БПЛА над Польшей" в Минобороны России: "Мы не хотели бы это никак комментировать. Это не в нашей компетенции".

"Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях. Чаще всего даже не пытаясь представить какую-то аргументацию", — заметил представитель Кремля.

В Минобороны РФ заявили, что "объекты для поражения на территории Польши не планировались".

"Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БпЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км. Тем не менее, мы готовы по данной теме провести консультации с министерством обороны Польши", — сообщили в российском ведомстве, перечислив цели, которые они атаковали на территории Украины и сообщив, что "цели поражены": "Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в городах Винница и Львов".

При этом российский временный поверенный в делах Андрей Ордаш заявил, что Варшава "не представила подтверждений российского происхождения БПЛА".

Ордаша вызвали в МИД Польши, и, как пишут росСМИ, покидая здание, он уточнил, что "дроны влетели со стороны Украины".

"Россия совершенно не заинтересована в эскалации конфликта с Польшей, но, к сожалению, мы не можем рассчитывать на то, что польские власти прислушаются к нам в своем антироссийском рвении. Во всех шпионских скандалах, якобы связанных с Москвой, в конечном счете фигурируют в первую очередь украинцы", — сообщил Ордаш.

Российские дроны в Польше – что известно

В Польше уже обнаружено восемь беспилотников. Шесть из них найдены в Люблинском воеводстве, один — в Лодзинском воеводстве и один — в Варминско-Мазурском воеводстве.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжиньский призывает общественность доверять достоверным источникам. Он предостерегает от попыток российских и белорусских источников дезинформировать общественность.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая в Сейме, сообщил о нескольких нарушениях воздушного пространства Польши. Премьер-министр подчеркнул, что эти цифры не окончательные и что их число может увеличиться.

"Было зафиксировано и выявлено девятнадцать нарушений и случаев нарушения воздушного пространства", — подчеркнул премьер-министр.

Вторжение российских беспилотников в воздушное пространство Польши станет темой встречи послов ЕС, сообщило представительство Польши при Европейском союзе. Встреча состоится 9 сентября в Брюсселе.

Глава МИД Украины Андрей Сибига уже призвал партнеров срочно усилить противовоздушную оборону Украины и защиту от все большего количества российских дронов и ракет.

И в США отреагировали на атаку российских "шахедов" по Польше. Вашингтон планирует наложить дополнительные санкции на Россию и передать Украине оружие, необходимое для нанесения ударов по РФ.