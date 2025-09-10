Російські "Шахеди" над Польщею: Кремль і Міноборони РФ усе заперечують і вимагають доказів

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков переадресував питання про атаку російських дронів на Польщу до Міністерства оборони РФ, а там заявили, що атакувати цілі в Польщі "не планували".

Пєсков відмовився відповідати на запитання журналіста про шахедів у Польщі. За словами прес-секретаря Путіна, Кремль не отримував будь-яких запитів від керівництва Польщі на контакти на тлі ситуації навколо "збитих у країні БПЛА", пише ТАСС.

Російський дрон на полі в Польщі

"Ні, наскільки мені відомо — ні. У Кремль — ні", — відповів Пєсков на запитання, чи надходили сьогодні від Варшави запити на контакти.

При цьому прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков переадресував запитання про "інцидент із БПЛА над Польщею" до Міноборони Росії: "Ми не хотіли б це ніяк коментувати. Це не в нашій компетенції".

"Керівництво ЄС і НАТО щодня звинувачує Росію в провокаціях. Найчастіше навіть не намагаючись представити якусь аргументацію", — зауважив представник Кремля.

У Міноборони РФ заявили, що "об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися".

"Максимальна дальність польоту застосованих в ударі російських БпЛА, які нібито перетнули кордон із Польщею, не перевищує 700 км. Проте ми готові з цієї теми провести консультації з міністерством оборони Польщі", — повідомили в російському відомстві, перерахувавши цілі, які вони атакували на території України і повідомивши, що "цілі вражені": "Сьогодні вночі Збройними Силами Російської Федерації завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності наземного, морського і повітряного базування, а також ударними безпілотними літальними апаратами по підприємствах військово-промислового комплексу України в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також у містах Вінниця та Львів".

Водночас російський тимчасовий повірений у справах Андрій Ордаш заявив, що Варшава "не надала підтверджень російського походження БПЛА".

Ордаша викликали в МЗС Польщі, і, як пишуть росЗМІ, залишаючи будівлю, він уточнив, що "дрони влетіли з боку України".

"Росія абсолютно не зацікавлена в ескалації конфлікту з Польщею, але, на жаль, ми не можемо розраховувати на те, що польська влада прислухається до нас у своєму антиросійському завзятті. У всіх шпигунських скандалах, нібито пов'язаних із Москвою, в кінцевому рахунку фігурують насамперед українці", — повідомив Ордаш.

Російські дрони в Польщі — що відомо

У Польщі вже виявлено вісім безпілотників. Шість із них знайдено в Люблінському воєводстві, один — у Лодзинському воєводстві та один — у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

Прессекретар міністра-координатора спецслужб Яцек Добжиньський закликає громадськість довіряти достовірним джерелам. Він застерігає від спроб російських і білоруських джерел дезінформувати громадськість.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, виступаючи в Сеймі, повідомив про кілька порушень повітряного простору Польщі. Прем'єр-міністр наголосив, що ці цифри не остаточні і що їхня кількість може збільшитися.

"Було зафіксовано і виявлено дев'ятнадцять порушень і випадків порушення повітряного простору", — наголосив прем'єр-міністр.

Вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі стане темою зустрічі послів ЄС, повідомило представництво Польщі при Європейському союзі. Зустріч відбудеться 9 вересня у Брюсселі.

Глава МЗС України Андрій Сибіга вже закликав партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та захист від дедалі більшої кількості російських дронів і ракет.

І в США відреагували на атаку російських "шахедів" по Польщі. Вашингтон планує накласти додаткові санкції на Росію і передати Україні зброю, необхідну для нанесення ударів по РФ.