"Путин испытывает Запад": в МИД Украины призвали партнеров к использованию союзной ПВО

В ночь на 10 сентября российские беспилотники во время массированной атаки на Украину нарушили воздушное пространство Польши. Учитывая это, глава МИД Украины Андрей Сибига призвал партнеров срочно усилить противовоздушную оборону Украины и защиту от все большего количества российских дронов и ракет.

Как написал в социальные сети X Андрей Сибига, российский лидер продолжает эскалацию, расширяет войну и испытывает готовность партнеров к ответу. Чем дольше он не получает должного сопротивления, тем агрессивнее становятся его действия. Дипломат отметил, что слабая реакция только провоцирует Россию, а промедление может привести к тому, что ракеты и дроны будут лететь еще дальше вглубь Европы.

"Путин просто продолжает эскалацию, расширяет свою войну и испытывает Запад. Чем дольше он не сталкивается ни с одной силой в ответ, тем агрессивнее он становится. Слабый ответ сейчас еще больше провоцирует Россию, а потом российские ракеты и беспилотники полетят еще дальше вглубь Европы", — говорится в заметке.

Публикация Андрея Сибиги в социальной сети X Фото: Скриншот

Министр подчеркнул, что нынешняя ситуация должна стать сигналом для принятия решений по использованию систем противовоздушной обороны партнеров в соседних странах. Это позволит перехватывать российские ракеты и беспилотники еще в воздушном пространстве Украины, особенно вблизи границ НАТО. По его словам, Киев давно настаивает на таком шаге, ведь речь идет о коллективной безопасности.

Отдельно дипломат призвал партнеров безотлагательно усилить украинскую противовоздушную оборону и обеспечить более эффективную защиту от массированных атак. Он также отметил необходимость быстрого усиления санкций против России. Сибига убежден, что Путин начнет серьезно относиться к мирным переговорам только тогда, когда почувствует настоящее трансатлантическое давление. Российскую военную машину можно остановить только силой, подытожил глава МИД.

Атака ВС РФ в Польше — что известно

Напомним, что в ночь на 10 сентября российские беспилотники несколько раз нарушили воздушное пространство Польши во время массированной атаки на Украину. В ответ польская армия подняла в небо истребители F-16, привела в наивысшую готовность системы ПВО и временно закрыла аэропорты в Жешуве и Люблине.

В оперативном командовании подтвердили, что польские военные применили вооружение и сбили объекты "типа дронов". Продолжается операция по их идентификации и поиску обломков. Наибольший риск был в Подляском, Мазовецком и Люблинском воеводствах, жителей этих регионов призвали оставаться дома.

Также в этот день в США отреагировали на атаку российских "шахедов" по Польше. В частности, в ответ на действия РФ, Вашингтон планирует наложить дополнительные санкции на Россию и передать Украине оружие, необходимое для нанесения ударов по РФ

Кроме этого, Фокус писал, что в Польше сократили время явки резервистов территориальной обороны после того, как в воздушное пространство страны во время массированной атаки РФ на Украину залетело беспрецедентное количество дронов.