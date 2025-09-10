Аэропорты закрыты: Польша впервые сбивала "Шахеды" в своем воздушном пространстве, — соцсети

В ночь на 10 сентября в воздушном пространстве Польши действуют польские и союзные самолеты с целью обеспечения безопасности воздушного пространства из-за очередной атаки ВС РФ и залет вражеских "шахедов" на территорию Польши.

Наземные системы противовоздушной обороны Польши и радиолокационного распознавания достигли состояния наивысшей готовности, сообщили в оперативном командовании Польши.

"Эти действия носят превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства и граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне риска. Оперативное командование ВСР мониторит текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства остаются в полной готовности к немедленному реагированию", — говорится в сообщении.

В то же время известно, что из-за того, что на территорию Польши залетели несколько "шахедов" местный аэропорт Жешува был закрыт, а польская армия подняла в небо несколько истребителей F-16.

Данные сервиса Flightradar свидетельствуют, что в польском воздушном пространстве недалеко от границы с Украиной находится самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) Saab 340 AEW&C

Кроме того, в Польше из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением государственной безопасности" закрыли воздушное пространство еще и над аэропортом Люблин.

Вероятно, что Польша этой ночью впервые сбивала российские беспилотники, которые залетели на ее территорию. По крайней мере такие сообщения появились в социальных сетях, однако официальных подтверждений этому пока нет.

Около 5 утра оперативное командование Польши подтвердило, что во время ночной атаки РФ воздушное пространство Польши неоднократно нарушали объекты "типа дронов", из-за чего польским войскам пришлось их сбивать.

"Продолжается операция, целью которой является идентификация и нейтрализация объектов. По приказу Командующего Оперативного штаба ВС было применено вооружение, продолжаются действия служб, направленные на поиск сбитых объектов", — отметили в ведомстве.

Там также отметили, что военная операция продолжается и призвали жителей оставаться дома.

"Наиболее угрожаемыми районами являются Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства", — отметили в оперативном командовании Польши.

Напомним, в ночь на 10 сентября ВС РФ запустили в сторону Украины большое количество ударных беспилотников типа "шахед".

9 сентября Польша закрывала границу с Беларусью из-за военных учений с РФ "Запад-2025".