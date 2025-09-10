Поддержите нас UA
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

РФ атакует Украину "шахедами": замечена активность вражеской стратегической авиации, детали

ВС РФ запустили в сторону Украины десятки шахедов
Ночное небо над Киевом во время атаки "шахедов" (иллюстративное фото) | Фото: КГВА

В ночь на 10 сентября российские оккупационные войска запустили в сторону Украины большое количество ударных беспилотников типа "шахед".

Из-за угрозы дроновых ударов воздушная тревога объявлена во многих регионах Украины, свидетельствует официальная карта воздушных тревог.

Карта тревог
Фото: Скриншот

В частности сигнал воздушной опасности звучит в Киеве, а самих горожан просят направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги.

Воздушные силы ВСУ, кроме Киева, указывают следующие направления полета вражеских "шахедов":

  • БпЛА в центре Харьковщины, на востоке Полтавщины — курсом на запад;
  • БпЛА на западе Днепропетровщины и востоке Кировоградщины — курсом на запад;
  • БпЛА на севере Сумщины — курсом на юго-западное направление;
  • БпЛА на Полтавщине — курсом на юго-западное направление;
  • БпЛА по всей территории Черниговщины — курсом на юго-западное направление, на Киевщину;
  • БпЛА на севере Киевщины — курсом на Житомирщину;
  • БпЛА на западе Житомирщины и востоке Ровенской области — курсом на запад.

Мониторинговые телеграмм-каналы также сообщают о коммуникации пунктов управления стратегической авиации РФ, что может свидетельствовать о том, что ночью Украину также будут атаковать ракетами.

Кроме того, в акваторию Черного моря выведено четыре ракетоносителя, общий боезапас которых составляет до 28 крылатых ракет "Калибр".

На момент публикации материала информации о нанесенных ударах, повреждениях или пострадавших в результате российской атаки не было.

Напомним, 9 сентября россияне ударили авиабомбой по очереди за пенсией в Яровой, в результате чего погибли более 20 человек.

В ночь на 9 сентября ВС РФ ударили по Запорожью дронами.