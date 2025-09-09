Россияне ударили авиабомбой по очереди за пенсией в Яровой: погибли более 20 человек

Оккупанты днем 9 сентября атаковали авиабомбой поселок Яровая Донецкой области. Удар был нанесен по людям, которые стояли в очереди за выдачей пенсии.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об ударе по Яровой в своем Telegram-канале в полдень 9 сентября. Он назвал российскую атаку на гражданских людей "откровенно зверской".

"Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии", — написал президент.

По словам Зеленского, по предварительным данным от удара оккупантов погибли более 20 человек. Он выразил соболезнования родным и близким погибших и призвал мир отреагировать на российские военные преступления.

"Россияне продолжают уничтожать жизни, но избегают новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездействующим. Нужна реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Нужна реакция Двадцати. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть", — отметил президент Украины.

Зеленский показал последствия удара по Яровой Фото: Скрин видео

Глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин по состоянию на 12:30 сообщал о по меньшей мере 21 погибшем человеке и столько же раненых после удара по Яровой.

"Россияне атаковали людей во время выдачи пенсии. Это не военные действия — это чистый терроризм", — отметил председатель ОГА.

Напомним, 9 сентября издание The Times писало, что ударом по Кабинету министров Украины президент РФ Владимир Путин начал новый этап войны.

Во время массированного обстрела Украины в ночь на 7 сентября россияне ударили по конно-спортивному клубу "Эндьюранс" в Киевской области, погибли 7 животных.

Днем 7 сентября россияне атаковали здание Сумской ОГА ударным дроном, пострадали несколько человек.