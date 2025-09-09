"Набравшись смелости": ударом по Кабмину в Киеве Путин начал новый этап войны, — The Times

После возвращения с саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Пекине президент РФ Владимир Путин начал новый этап войны против Украины и удар по административному зданию Кабинета министров — свидетельство этому.

Related video

Уверенность Путина могла резко возрасти после встречи с лидером Китая Си Цзиньпинем, пишет The Times.

"Только вернувшись из Китая, Путин, набравшись смелости, начинает новый этап войны в Украине", — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что главное правительственное здание Киева было атаковано в тот момент, когда российский лидер завершал саммит с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном.

Атака на Кабмин стала первой за более чем три года полномасштабной войны, хотя сторонники "жесткой линии" в России давно призывали атаковать "центры принятия решений" в Украине.

Авторы материала также отметили, что Пекин стал важной площадкой для дипломатических маневров Путина. В частности впервые со времен Холодной войны лидеры Китая, РФ и Северной Кореи собрались вместе и наблюдали за парадом к 80-летию победы над Японией во Второй мировой войне.

В статье уточняется, что, в отличие от КНДР, Китай не отправлял своих солдат на войну против Украины, однако Пекин поддержал Москву дипломатически и избегает западных санкций.

Кроме того, на прошлой неделе в Кремле заявили о предварительной договоренности с КНР по строительству газопровода "Сила Сибири-2".

Все это могло привести к тому, что самоуверенность Путина возросла и он начал новый этап российско-украинской войны.

Напомним, в ночь на 7 сентября ВС РФ ударили по зданию Кабмина Украины "Искандером".

Фокус также писал о том, что Россия, Китай и Индия на саммите ШОС пытаются создать новый мировой порядок.