В Кабмин попала крылатая ракета "Искандер-К", боевая часть не сдетонировала, — СМИ

В ночь на 7 сентября во время массированной атаки России здание правительства в Киеве поразила ракета 9М727 из комплекса "Искандер". Вес ее боевой части — около 450 кг, но она не взорвалась.

Во время ночной комбинированной атаки России 7 сентября в здание Кабинета министров Украины попал не дрон-камикадзе типа "Шахед", а крылатая ракета 9М727 из оперативно-тактического комплекса "Искандер". Об этом сообщило издание Defense Express со ссылкой на собственные источники.

По данным источников, обломки, найденные на месте происшествия, подтвердили, что речь идет именно о ракете "Искандер-К". Ее боевая часть массой 450 кг не сдетонировала. В то же время пожар на верхних этажах правительственного здания возник в результате возгорания топлива из баков ракеты.

В Генштабе ВСУ уточнили, что во время этой атаки враг применил девять крылатых ракет типа "Искандер", из которых четыре удалось уничтожить. Кроме того, российская армия выпустила 810 беспилотников различных модификаций, из которых силы ПВО сбили 747. Также зафиксированы пуски четырех баллистических ракет, которые не были перехвачены.

Ракета 9М727 входит в линейку вооружений комплекса "Искандер" вместе с 9М728 и 9М729. В открытых источниках ее также обозначают как "Искандер-К" или Р-500. Фактически этот боеприпас является модификацией морской крылатой ракеты 3М-14 "Калибр", адаптированной для запуска с наземных установок.

Этот тип ракет Россия активно применяет в войне против Украины. Эксперты отмечают, что в конструкции ракеты, как и во многих других российских образцах вооружений, использованы западные микроэлектронные компоненты гражданского производства, в том числе китайского происхождения.

Специалисты отмечают, что если бы боевая часть ракеты поразила здание Кабмина в штатном режиме, последствия могли быть катастрофическими.

Напомним, в течение ночи на 7 сентября россияне атаковали Киев ударными БпЛА типа "Шахед", а под утро ударили по столице крылатыми ракетами. В результате обстрела в ряде районов поднялись пожары, в частности горели жилые дома, а также здание Кабмина в Печерском районе.

