У Кабмін влучила крилата ракета "Іскандер-К", бойова частина не здетонувала, — ЗМІ

У ніч на 7 вересня під час масованої атаки Росії будівлю уряду в Києві уразила ракета 9М727 з комплексу "Іскандер". Вага її бойової частини – близько 450 кг, але вона не вибухнула.

Під час нічної комбінованої атаки Росії 7 вересня у будівлю Кабінету міністрів України потрапив не дрон-камікадзе типу "Шахед", а крилата ракета 9М727 з оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Про це повідомило видання Defense Express з посиланням на власні джерела.

За даними джерел, уламки, знайдені на місці події, підтвердили, що йдеться саме про ракету "Іскандер-К". Її бойова частина масою 450 кг не здетонувала. Водночас пожежа на верхніх поверхах урядової будівлі виникла внаслідок займання пального з баків ракети.

У Генштабі ЗСУ уточнили, що під час цієї атаки ворог застосував дев’ять крилатих ракет типу "Іскандер", з яких чотири вдалося знищити. Крім того, російська армія випустила 810 безпілотників різних модифікацій, із яких сили ППО збили 747. Також зафіксовано пуски чотирьох балістичних ракет, які не були перехоплені.

Ракета 9М727 входить до лінійки озброєнь комплексу "Іскандер" разом із 9М728 та 9М729. У відкритих джерелах її також позначають як "Іскандер-К" або Р-500. Фактично цей боєприпас є модифікацією морської крилатої ракети 3М-14 "Калібр", адаптованої для запуску з наземних установок.

Цей тип ракет Росія активно застосовує у війні проти України. Експерти відзначають, що у конструкції ракети, як і в багатьох інших російських зразках озброєнь, використані західні мікроелектронні компоненти цивільного виробництва, зокрема китайського походження.

Фахівці наголошують, що якби бойова частина ракети уразила будівлю Кабміну у штатному режимі, наслідки могли бути катастрофічними.

Нагадаємо, упродовж ночі на 7 вересня росіяни атакували Київ ударними БпЛА типу "Шахед", а під ранок вдарили по столиці крилатими ракетами. Внаслідок обстрілу у низці районів здійнялися пожежі, зокрема горіли житлові будинки, а також будівля Кабміну у Печерському районі.

