Масована атака на Київ: палає будівля Кабміну і житлові будинки, є загиблі і багато постраждалих (фото, відео)

Упродовж ночі росіяни атакували Київ ударними БпЛА типу "Шахед", а під ранок вдарили по столиці крилатими ракетами. Внаслідок обстрілу у низці районів здійнялися пожежі, зокрема горять житлові будинки, а також будівля Кабміну у Печерському районі.

Внаслідок російської атаки на Київ постраждали щонайменше 18 людей, ще 2 людей загинули. Про наслідки повідомили у ДСНС, а також інформувала місцева влада.

За інформацією рятувальників, попередньо, наслідки ударів зафіксовано у наступних районах:

Святошинський район: пошкоджені кілька багатоповерхових житлових будинків. У 9-поверховому будинку сталася пожежа з 6 по 9 поверхи та відбулося часткове руйнування перекриттів. В іншому будинку почалося займання на верхніх поверхах, ще в одному — здійнялася пожежа на 3 поверсі;

Дарницький район: влучання у 4-поверховий житловий будинок. Пожежа здійнялася на двох поверхах будівлі, також трапилося часткове руйнування.

ДСНС | пошкоджений житловий будинок у Києві Фото: ДСНС

Місцеві ЗМІ також поширили кадри наслідків російського обстрілу. На них видно руйнування у житлових багатоповерхівках та пожежі.

За даними КМВА, серед загиблих у Києві — однорічна дитина. Її тіло дістали з-під завалів зруйнованого будинку.

Міський голова Віталій Кличко також повідомив після атаки, що внаслідок обстрілу здійнялася пожежа у Печерському районі столиці. За його даними, там нібито палає урядова будівля. Пожежа, пише мер, здійнялася через падіння збитого безпілотника.

У мережі також поширили кадри ймовірної пожежі в урядовій будівлі у Печерському районі.

Невдовзі "Суспільне" уточнило, що у Києві палає будівля Кабінету міністрів України. Наслідки уточнюються, на місці працюють пожежники на момент публікації.

Скриншот | повідомлення "Суспільного" про пожежу у будівлі Кабміну

У мережі також поширили відеоролик, на якому видно пожежу у Печерському районі.

Інші дані щодо наслідків російського обстрілу столиці встановлюються.

Нагадаємо, під ранок росіяни атакували Україну крилатими ракетами: вибухи пролунали у Києві, Кривому Розі та Одесі.

Також уночі ЗС РФ масовано і комбіновано атакували Кривий Ріг балістичними ракетами та "Шахедами".