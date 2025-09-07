У Кривому Розі прогриміли вибухи: росіяни комбіновано атакували місто балістикою та "Шахедами"
Уночі 7 вересня росіяни комбіновано атакували Кривий Ріг балістичними ракетами та ударними БпЛА типу "Шахед". У місті прогриміла серія потужних вибухів.
Внаслідок масованої атаки росіян у Кривому Розі виникли перебої з електропостачанням. Фокус зібрав інформацію про нічний комбінований обстріл міста.
Близько 03:30 години моніторингові канали попередили про запуск росіянами швидкісної цілі у напрямку Кривого Рогу. Ціль фіксувалася з території окупованого Криму.
Через кілька хвилин моніторингові канали знову зафіксували запуск балістичних ракет у напрямку Кривого Рогу. Попередньо, росіяни застосували ще 2 ракети для атаки.
Невдовзі у Кривому Розі пролунали потужні вибухи, повідомили місцеві ЗМІ.
Паралельно росіяни атакували Кривий Ріг "Шахедами". Моніторингові канали попереджали про рух щонайменше 10 ударних БпЛА у напрямку міста.
Місцеве медіа "Кривий Ріг. Свої" повідомило, що у місті внаслідок обстрілу частково зникло світло.
Близько 04:00 години моніторингові канали зафіксували повторні виходи балістичних ракет з Криму у напрямку Кривого Рогу.
Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул підтвердив масовану атаку на Кривий Ріг. Він повідомив про вибухи у своєму Telegram-каналі та закликав дотримуватися містян інформаційної гігієни.
Близько 04:05 години моніторингові канали знову зафіксували пуски балістичних ракет на Кривий Ріг. У місті пролунали повторні вибухи.
У мережі також показали кадри вибухів, які чули мешканці Кривого Рогу.
Наслідки масованого обстрілу встановлюються. Повітряна тривога на момент публікації триває.
Нагадаємо, моніторингові канали увечері 6 вересня попереджали про масований запуск росіянами "Шахедів" по Україні з різних напрямків.
Також увечері 6 вересня росіяни атакували Запоріжжя дронами, внаслідок чого постраждали будинки і дитячий садочок.