Україну масовано атакують "Шахеди": де загроза ударів (карта)

Увечері 6 вересня росіяни масовано запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед". Десятки ворожих дронів залітають у повітряний простір з північно-східного, східного та південного напрямків.

Related video

Повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА було оголошено у Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях. Фокус зібрав дані про нічну атаку "Шахедів" по Україні.

Російські дрони почали залітати у повітряний простір ще близько 19:00 години: Повітряні сили попередили про рух безпілотників на Сумщині, Чернігівщині, Київщині, Запоріжжі та в акваторії Чорного моря.

Вибухи пролунали у Запоріжжі: росіяни скерували на місто 7 дронів, постраждали багатоповерхівки, приватні будинки та дитячий садочок, інформувала місцева влада.

Також у Telegram-каналах повідомляли про вибухи на Сумщині, "Суспільне" інформувало про падіння БпЛА поблизу Чернігова.

Близько 21:00 години вибухи пролунали у Миколаївській області: голова обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про збиття кількох дронів у регіоні.

Пізніше увечері 6 вересня повітряну тривогу було оголошено у ще низці областей через рух "Шахедів".

Моніторингові канали повідомили, що станом на 23:00 годину у повітряному просторі України зафіксовано щонайменше 70 ударних БпЛА.

monitor | карта руху "Шахедів" станом на 23:00 годину 6 вересня

Близько 23:20 години "Шахеди" дісталися столиці: голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що у місті працюють сили ППО.

Новина доповнюється…

Нагадаємо, увечері 6 вересня Повітряні сили України попередили про загрозу БпЛА для Київської області.

Також у соцмережах увечері 6 вересня повідомили, що у київському метро під час повітряної тривоги виступив гурт "Жадан і Собаки".