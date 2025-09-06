Украину массированно атакуют "Шахеды": где угроза ударов (карта)

Вечером 6 сентября россияне массированно запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед". Десятки вражеских дронов залетают в воздушное пространство с северо-восточного, восточного и южного направлений.

Related video

Воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА была объявлена в Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. Фокус собрал данные о ночной атаке "Шахедов" по Украине.

Российские дроны начали залетать в воздушное пространство еще около 19:00 часов: Воздушные силы предупредили о движении беспилотников на Сумщине, Черниговщине, Киевщине, Запорожье и в акватории Черного моря.

Взрывы прогремели в Запорожье: россияне направили на город 7 дронов, пострадали многоэтажки, частные дома и детский сад, информировали местные власти.

Также в Telegram-каналах сообщали о взрывах в Сумской области, "Суспільне" информировало о падении БпЛА вблизи Чернигова.

Около 21:00 часов взрывы прогремели в Николаевской области: глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил о сбивании нескольких дронов в регионе.

Позже вечером 6 сентября воздушная тревога была объявлена в еще ряде областей из-за движения "Шахедов".

Мониторинговые каналы сообщили, что по состоянию на 23:00 часов в воздушном пространстве Украины зафиксировано не менее 70 ударных БПЛА.

monitor | карта движения "Шахедов" по состоянию на 23:00 часов 6 сентября

Около 23:20 часов "Шахеды" добрались до столицы: глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что в городе работают силы ПВО.

Новость дополняется...

Напомним, вечером 6 сентября Воздушные силы Украины предупредили об угрозе БпЛА для Киевской области.

Также в соцсетях вечером 6 сентября сообщили, что в киевском метро во время воздушной тревоги выступила группа "Жадан и Собаки".