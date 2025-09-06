Музыка сильнее: "Жадан и Собаки" выступили в метро во время воздушной тревоги

В соцсетях распространяют видео из киевского метро, на котором группа "Жадан и Собаки" поют с людьми песни прямо посреди метрополитена. Все они были вынуждены спуститься в укрытие во время воздушной тревоги.

Несмотря на воздушную тревогу и атаку вражеских дронов 6 сентября, в Киеве не остановили "Хартия Фест". Первый день мероприятия начался во Дворце спорта, а после объявления опасности концертная программа продолжилась в укрытии метро. Об этом стало известно из социальных сетей.

"Жадан и Собаки" выступили в метро

Участников фестиваля поддержали "Жадан и Собаки", которые выступили на станции "Дворец спорта". Атмосфера пения и единства доказала: дух киевлян не сломить даже во время обстрелов.

"Хартия Фест" продлится и завтра, 7 сентября. В программе — концерты, спортивные соревнования и лекторий во Дворце спорта.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Барабанщик "Жадан и Собаки" Виталий Бронишевский мобилизовался в ряды Национальной гвардии. Он присоединился к подразделению "Хартия", в котором служат другие участники группы — Сергей Жадан, а также Евгений Турчинов и Александр Меренчук.

В РФ возбудили уголовное дело против Сергея Жадана. Поэту и певцу инкриминируют "финансирование терроризма, публичные действия, дискредитирующие вооруженные силы РФ и финансирование диверсионной деятельности".

Кроме того, "Жадан и Собаки" и "Курган & Agregat" выпустили совместный трек. Его сняли на фоне разбитого во время российского обстрела Дворца спорта. В описании к видео указано, что трек рассказывает о подростках Харькова, которые "смотрят с высоты старого района города на прекрасный и безнадежный мир взрослых".