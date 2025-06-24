"Вдохновитель вооруженных формирований": в РФ возбудили уголовное дело против Сергея Жадана

50-летний украинский писатель, поэт, общественный деятель и фронтмен коллективов "Жадан і Собаки" и "Лінія Маннергейма" Сергей Жадан стал фигурантом уголовного дела, которое против него возбудили в России.

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Жадан опубликовал на своих страницах в Instagram и Facebook скриншоты так называемого "Управления внутренних дел ВГА Харьковской области", где российские правоохранители называют его "идеологическим вдохновителем вооруженных формирований". Пост он дополнил еще серией скринов, где документировались его волонтерская деятельность, сборы и и помощь Силам Обороны Украины.

Поэту инкриминируют "финансирование терроризма, публичные действия, дискредитирующие вооруженные силы РФ и финансирование диверсионной деятельности".

"Люблю свою работу", – подписал пост Жадан.

Фото: Facebook Сергей Жадан

Поклонники Сергея восприняли это, как признание его заслуг.

"Это уровень, до которого надо расти", "Фотку красивую выбрали. Сразу видно, ценят "вдохновителя", "Это успешный успех", "Хорошие фото и фразы об "идеологическом вдохновителе" и "возбуждении" выдают, что текст новости писала женщина", "Так, куда записываться в эту секту вдохновителя?" – иронизируют в комментариях.

Как Сергей Жадан поддерживает ВСУ

Сергей Жадан известен своей активной поддержкой украинской армии еще с 2014 года. Уже в июне 2024 года писатель присоединился к 13-й бригаде Национальной гвардии "Хартия". Он прошел двухмесячную подготовку.

"Занятия были интересными. Было насыщенно, интенсивно, в чем-то — тяжело, в чем-то — приятно, потому что были единомышленники в "Хартии". Школа инструкторов сильная, требовательная, но справедливая, и там вся подготовка базируется на уважении к бойцу. Это, конечно, мотивирует. Хочешь быть лучшим, хочешь не отставать от других. Собственно, в 50 лет как-то уже немного странно проходить школу, но мне было интересно", — признавался Жадан.

Сейчас музыкант служит штаб-сержантом второй категории в службе военной журналистики, которая входит в секцию гражданско-военного сотрудничества. Сергей занимается организацией коммуникации как внутри подразделения, так и вне его, сотрудничает с личным составом, поддерживает деятельность медицинских и патронатных служб, а также участвует в фандрайзинге.

В прошлом году украинский поэт стал идейным вдохновителем "Радио Хартия", студия которого располагалась внутри бусика. В нем оборудовали стол и места для гостей и ведущих, рассчитанные на 3-4 человека.

"Мы собираемся много путешествовать, прежде всего по прифронтовым общинам, доступными позициями, для этого имеем автономное питание, интернет", – рассказывала журналистам Алла Кошляк, журналистка, военнослужащая 13-й бригады Нацгвардии Украины "Хартия", младший сержант.

Сергей Жадан служит в "Хартии" Фото: Facebook Сергей Жадан

По ее словам, это также некий "продакшн на колесах", который производит видео и аудиоконтент. Также "радийщики" создают плейлисты для бойцов, которые идут с флешками на позиции.

В РФ отреагировали на "Радио Хартия", назвав его пропагандистским.

В феврале 2025 года Жадан представил поклонникам свой новый альбом "Семафоры", который создал в сотрудничестве с музыкантом, автором песен и диджеем Юрием Гуржи. Презентация состоялась в стенах метрополитена в Харькове.

Ранее Фокус писал, что Сергей Жадан провел акцию в поддержку украинских энергетиков.