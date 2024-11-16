Сергей Жадан провел акцию в поддержку украинских энергетиков

Сегодня украинский писатель и поэт Сергей Жадан провел литературные чтения в поддержку украинских энергетиков, которые уже третью зиму противостоят российскому энергетическому террору, пишет издание "Апостроф".

Мероприятие состоялось возле 40-тонного трансформатора одной из теплоэлектростанций ДТЭК, полностью разрушенного от нынешних российских обстрелов. Сейчас трансформатор выставлен на Контрактовой площади в Киеве.

По словам писателя, битва за свет продолжается с начала полномасштабного вторжения. С февраля 2022 года россияне выпустили около 2000 ракет и дронов по объектам украинской энергетики.

"Этот объект — трансформатор по имени Орест, весит 40 тонн. При нормальной работе он может обеспечить теплом и светом сотни тысяч людей. Он здесь, чтобы всем нам напоминать о работе украинских энергетиков, которые после каждого обстрела, каждого попадания ракет и дронов по энергетическим объектам, делают так, чтобы мы не мерзли", — сказал Жадан.

Как известно, только в этом году украинская энергетика претерпела 9 массированных атак врага по украинской энергетике. В результате обстрелов энергосистема потеряла около 9 ГВт мощностей. Больше всего от массированных ударов пострадали мощности тепловой и гидрогенерации.